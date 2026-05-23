«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

На 79-м Каннском кинофестивале фильм режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при. Об этом заявили на церемонии закрытия киносмотра в театре Люмьер, где победителям вручили призы.

Драма Звягинцева повествует о бизнесмене, узнавшем об измене жены в момент, когда ему требуется передать в военкомат данные о своих сотрудниках для мобилизации. Сценарий режиссер написал вместе с Семеном Ляшенко. Съемки проходили в Латвии.

Золотая пальмовая ветвь, которую вручала актриса Тильда Суинтон, досталась Кристиану Мунжиу за картину «Фьорд». В фильме повествуется о семье румына и норвежки, которые пытаются ужиться с соседями в маленькой норвежской деревне.

Ранее генеральный директор кинофестиваля Тьерри Фремов объявлял, что картина Звягинцева вошла в основной конкурс. Программу в этом году захватили азиатские и европейские авторы на фоне отсутствия больших голливудских студий.