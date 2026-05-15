Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Американский актер Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале во Франции. Об этом сообщили организаторы мероприятия в пятницу, отметив, что церемония проходит во Дворце фестивалей и конгрессов.

Очередной 79-й Каннский кинофестиваль открылся 12 мая и продлится до 23 числа. За главную награду в этом году поборются более 20 картин.

«Сегодня вечером Джон Траволта, который приехал представить свой первый в качестве режиссера фильм „Пропеллер: Ночной рейс в один конец“ на премьере в Каннах, еще больше вошел в историю», — говорится в заявлении организаторов в соцсетях.

Траволта исполнил более 70 ролей в кино. Зрителям он особенно запомнился по фильмам «Бриолин», «Без лица», «Лихорадка субботнего вечера» и «Криминальное чтиво».

В этом году на кинофестивале сделан акцент на азиатских и европейских режиссерах. До 23 мая его участники увидят 22 картины в основном конкурсе и еще 13 — вне конкурса.