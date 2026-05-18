Канны-2026 едут в Россию: Что смотреть и чего ждать?

На Лазурном берегу прямо сейчас проходит, пожалуй, самое главное событие в мировой киноиндустрии — Каннский кинофестиваль. Весь киношный бомонд собрался во Франции, чтобы выгулять наряды и отобрать лучшие фильмы, которые совсем скоро могут оказаться у нас с вами. Марк Стакионис собрал каннские хиты, которые уже закуплены прокатчиками и должны добраться до наших кинотеатров.

Помня опыт прошлых лет, мы знаем, что планы могут меняться, но пока этот список выглядит как обязательный райдер для любого уважающего себя синефила. Основной конкурс «Любовь моя» Испанец Родриго Сорогойен привез на Круазетт глубокую, ранящую семейную драму «Любовь моя», которую критики уже называют одним из фаворитов фестиваля. Сюжет строится вокруг успешного режиссера в исполнении Хавьера Бардема, который после долгих лет отсутствия возвращается в Испанию и предлагает главную роль своей дочери, которую не видел тринадцать лет. Премьера вызвала бурные овации, а выдающаяся игра Бардема — это прямая заявка на актерский приз. В России фильм выпустит компания A-One совместно с «Веста».

«Бумажный тигр»

Криминальный триллер «Бумажный тигр» режиссера Джеймса Грэя сорвал внушительную семиминутную стоячую овацию. Адам Драйвер и Майлз Теллер играют братьев в декорациях Нью-Йорка 1980-х, чья погоня за американской мечтой оборачивается жестким столкновением с мафией в Квинсе. Пресса единодушно называет ленту «современной американской классикой» за ее плотную атмосферу и бескомпромиссность. Вероятно, в Россию фильм привезет кинокомпания «Парадиз». «Параллельные истории» Иранский мастер Асгар Фархади снял франкоязычную драму «Параллельные истории» с поистине королевским кастом: Изабель Юппер, Виржини Эфира и Катрин Денев. Своеобразная интерпретация «6 Декалога» Киштофа Кесьлевского. История писательницы, которая в поисках вдохновения начинает шпионить за соседями, стирая грани между реальностью и вымыслом. «Экспонента Фильм» обещает выпустить фильм в российский прокат.

«Фьорд»

Англоязычный дебют лидера румынской новой волны Кристиана Мунджиу получил название «Фьорд». Себастиан Стэн («Первый мститель: Другая война») и Ренате Реинсве («Сентиментальные ценности») играют пару, которая перебирается в глухую норвежскую деревушку у фьорда и пытается встроиться в местное закрытое сообщество. Второй раз мы увидим химию между актерами на большом экране после фильма «Другой человек». Показы в России организует «Русский Репортаж», так же как и следующую картину. «Барашек в ящике» Главный гуманист современного кино Хирокадзу Корээда в фильме «Барашек в ящике» неожиданно зашел на территорию сай-фая. Переживающая гибель сына семейная пара усыновляет младенца-андроида. Оценки критиков полярные: от восторгов до упреков в излишней сентиментальности.

Внеконкурсная программа и другие секции «Ее личный ад» Датский визионер Николас Виндинг Рефн привез в секцию Cannes Première свой новый англоязычный триллер «Ее личный ад». Режиссер погружает зрителя в гипнотический, залитый неоном футуристический Токио с его фирменной порцией эстетизированной жестокости. В центре сюжета — девушка, ищущая отца, и американский солдат. Рефн обещает чистый аудиовизуальный экстаз, секс и насилие в духе «Неонового демона». В России Рефна очень любят. Его «Драйв» и «Место под соснами» давно стали культовыми, а прокатчики год за годом возвращают их на экраны кинотеатров. Права на «Ее личный ад» закуплены компанией «Экспонента». «Полный Фил» Главный абсурдист европейского кино Кантен Дюпье, он же Mr. Oizo, устроил очередное полуночное безумие с лентой «Полный Фил». На этот раз Дюпье снял англоязычную комедию с безумным кастом в лице Вуди Харрельсона, Кристен Стюарт и Эммы Маки. Логику при входе в зал можно отключать сразу: нас ждет концентрированный сюрреализм. В прокат фильм выпустит Capella Film.

«Колония»

Еще один хит «Полуночных показов» — «Колония» режиссера Ена Сан-хо. Автор культового «Поезда в Пусан» возвращается к корням и снова выпускает на экраны зомби-вирус. Нам обещают брутальную, динамичную и очень кровавую эволюцию жанра хоррора. За российский прокат отвечает World Pictures. «Психопатка» Исторический хоррор-триллер «Психопатка» от Закари Уигона по роману Вирджинии Фейто переносит нас в декорации середины XIX века. Майка Монро играет гувернантку, которая устраивается в богатое поместье. Она безупречно обучает детей этикету, тщательно скрывая свои психопатические наклонности, пока в доме не начинают пропадать слуги. Потенциальный хит для широкого проката от компании «Вольга». Titanic Ocean Пожалуй, самый загадочный проект смотра — масштабная научно-фантастическая драма с элементами фэнтези Titanic Ocean режиссера Константины Коцамани. В касте задействован Масахиро Хигасидэ из оскароносного «Сядь за руль моей машины». Жанровый стык интригует, и это явно то кино, которое потребует максимального погружения и разбора на детали. Ждем фильм в прокате от Vereteno.

Конечно, каннские аппетиты наших прокатчиков — всегда лотерея. Помним прошлогодний опыт с «Альфой» или «Простой случайностью», когда правообладатель в последний момент запретил показ. Мы прекрасно понимаем, что до наших экранов в итоге доезжает далеко не все. Но очень хочется верить, что в этот раз логистические пазлы сложатся удачно и этот мощный список премьер не застрянет на полках дистрибьюторов. В любом случае сам факт таких анонсов внушает оптимизм, ведь новое авторское кино, ломающее шаблоны, — это всегда хорошо. Так что запасаемся терпением и ждем, когда эти истории наконец заговорят с нами в темноте российских кинозалов.