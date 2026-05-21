Боня потребовала 3 миллиона рублей с бывшей невесты Лепса

Блогер Виктория Боня потребовала взыскать с модели Авроры Кибы три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили «Известия» .

Поводом для иска стал пост в Instagram*, где Киба обвинила Боню в интимных связях с женатыми мужчинами за деньги. Блогер заявила, что публикация навредила ее репутации и могла повлиять на доверие со стороны деловых партнеров. По ее словам, слухи также затронули ее несовершеннолетнюю дочь.

Представитель Кибы претензии не признал. Он заявил, что в материалах дела нет подтверждения, что спорный пост появился именно в аккаунте модели.

Суд дал сторонам дополнительное время для представления доказательств. Заседания по делу проведут в июне.

О подаче иска стало известно в конце 2025 года. Тогда Боня обратилась в Кузьминский районный суд с требованием защитить честь и достоинство.

