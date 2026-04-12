В космонавты через «Госуслуги». Кто пройдет через цифровой отбор Роскосмоса?

Эксперт Цуканов: подготовка космонавта к полету занимает годы

Мечта увидеть Землю из иллюминатора перестала быть уделом избранных военных летчиков. Роскосмос запустил сервис электронной подачи заявлений для кандидатов в отряд. Подать заявку через «Госуслуги» может любой россиянин, подходящий по определенным критериям. Как это сделать и у кого действительно есть шанс побывать в космосе, разбирался 360.ru.

Требования к космонавтам

Возможность электронной подачи документов для кандидатов в отряд космонавтов открыли в День космонавтики, 12 апреля 2026 года, спустя 65 лет после прогремевшего на весь мир полета Юрия Гагарина.

С того момента требования к будущим космонавтам заметно смягчились: тогда кандидат должен был быть не старше 30 лет, не выше 170 сантиметров (из-за размера корабля «Восход-1»), состоять в партии и являться опытным военным летчиком.

Сегодня критерии выглядят иначе, однако даже первичный список внушительный:

Знание языка необходимо, поскольку преобладающая часть космических программ является международной. Также от кандидатов ждут ловкости и координации, а самые серьезные требования и проверки касаются вопросов здоровья: в космических условиях даже небольшие недуги могут обернуться крупными проблемами.

И все-таки заявить о себе и стать чуть ближе к мечте стало проще: процедуру сбора и передачи части документов в Центр подготовки космонавтов, где специальная комиссия ведет приемную кампанию, впервые стали осуществлять с помощью цифровой услуги.

«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Это делает отрасль более открытой и технологичной. Сегодня пилотируемая космонавтика стала настоящим драйвером цифровых инноваций: вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов», — отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он добавил, что возможность подать заявление через «Госуслуги» позволит омолаживать отрасль и создавать будущее, в котором цифровые сервисы станут стандартом для всей индустрии.

Этапы участия

В случае успешного прохождения отбора останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов. После этого успешный кандидат станет членом отряда космонавтов Роскосмоса и претендентом в космонавты-испытатели.

Дальше кандидатов ждут тренировки и экзамены, а после возможно получить назначение в экипаж. Космос станет близок как никогда.

Откуда берутся космонавты

По словам педагога и руководителя сообщества «Советский космос» Максима Цуканова, в XXI веке космонавтом действительно стать проще, чем десятилетия назад, однако этот путь трансформировался постепенно.

«Уже в середине 60-х кандидатов стали искать не только среди военных, работниками отрасли стали назначать и гражданских специалистов. Сегодня военных среди космонавтов не так много», — сказал эксперт в беседе с 360.ru.

Цуканов выделил несколько российских вузов, откуда зачастую приходят космонавты: это МАИ, БГТУ «Военмех» и МГТУ им. Баумана. Также кандидатами становятся выходцы ряда предприятий отрасли, например РКК «Энергия».

По словам специалиста, помимо очевидных требований по здоровью и гражданству, существует ряд специфических условий, о которых может не знать среднестатистический человек.

«Например, отсутствие татуировок в видных местах. Или в целом отсутствие татуировок, которые нельзя свести. Также учитываются мелкие нюансы по психиатрической линии», — рассказал он.

Если претендент подходит по всем первичным характеристикам, встает вопрос об уровне его образования: в космосе нужны умные и высокопрофессиональные люди.

Мы живем в удивительное время: сейчас шансы увидеть Землю с орбиты получают гораздо более широкие слои населения.

Подготовка и шанс на полет

Цуканов подчеркнул, что подготовка космонавта — это серьезный труд. Недаром эта профессия считается героической, она действительно требует серьезных усилий.

По словам собеседника 360.ru, требуются годы, а иногда даже десятки лет до того момента, когда кандидат получает возможность оказаться в резервном экипаже для полета. И эти годы проходят не просто так.

«Это и физическая подготовка, и занятия на тренажерах, и на центрифуге, и в барокамере, и в сурдокамере, и прыжки с парашютом, и умственные упражнения. Изучение аппаратов и космических приборов, умение дистанционно состыковывать грузовые беспилотные космические аппараты к международной станции. Это огромный пласт знаний, которые невозможно получить быстро», — пояснил эксперт.

Кроме того, существует программа перекрестных полетов, и часть экипажа должна уступать место иностранным астронавтам. В ответ российские космонавты летают на иностранных кораблях. Соответственно, это требует изучения устройства и работы космических кораблей, сделанных в совершенно иной инженерной парадигме.

Оказаться в экипаже для полета — это огромная радость и большое счастье. Даже шанс стоит всех ожиданий.

Цуканов уверен: в будущем человечество будет очень много летать. Отправиться в космос смогут не только космонавты по профессии, но и биологи, химики, строители, инженеры и ботаники.

«В космосе требуются не только пилоты и люди, способные управлять станциями. И когда мы выйдем из колыбели и двинемся дальше, у каждого человека по его способностям и профессии появятся задачи, которые он сможет выполнить в сложных условиях во имя всего человечества», — заключил педагог.

