Роскосмос открыл на «Госуслугах» прием заявлений в отряд космонавтов

Роскосмос открыл на портале «Госуслуги» прием заявлений в отряд космонавтов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Путь к звездам начинается на „Госуслугах“! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — заявили в ведомстве.

Будущие космонавты должны быть гражданами России не старше 35 лет, весом от 50 до 90 килограммов и ростом от 150 до 190 сантиметров.

Также нужно высшее образование из утвержденного перечня, стаж работы по специальности минимум три года и владение одним из иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским. Кроме того, требуется отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость.

Процесс отбора включает подачу заявления, медосмотр, очный этап и решение межведомственной комиссии. Победителям останется только заключить трудовой договор.

