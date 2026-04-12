Российский космонавт рассказал об экспериментах на орбите

Российские космонавты проводят на Международной космической станции биотехнологические эксперименты по выявлению колоний бактерий. Об этом Герой России, летчик-космонавт, начальник НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина и командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал ИС «Вести» .

По его словам, на МКС уже работает система обеспечения кислородом, но часть ресурсов станция все еще получает с Земли. Космонавтам на орбиту доставляют азот, кислород и фильтры, а переработка покрывает около 80% потребностей и не достигла замкнутого цикла.

«Мы сейчас проводим массу экспериментов, особенно биотехнологической направленности, где специальные системы выявляют колонии бактерий. Специальные есть системы, которые могут эти колонии бактерий обеззаразить, то есть сделать работу на станции и саму станцию автономной и менее зависимой от Земли», — сказал Кононенко.

Ранее заместитель генерального конструктора корпорации «Энергия» Владимир Кожевников заявил, что в планах у России — начать строительство орбитальной станции в составе МКС в 2028 году. Еще через два года ее должны будут отстыковать для полностью автономного полета.