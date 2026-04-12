«Давайте мечтать о звездах». Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Роскосмос: поздравляем с Днем космонавтики всех, кто с надеждой смотрит в небо

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поздравили россиян с борта МКС с Днем космонавтики. Запись опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Командир отряда Сергей Кудь-Сверчков напомнил, что 65 лет назад в такой же весенний день Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли. Он первым из землян красоту нашей планеты.

Сергей Микаев добавил, что сегодня космонавты уже совершают тысячи таких витков, двигая науку вперед. Они не просто летают, но готовят базу для своих последователей, чтобы они смогли еще дальше продвинуться в познании Вселенной.

«Наша цель — зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья», — добавил его коллега Андрей Федяев.

Ранее в Раменском прошел флешмоб ко Дню космонавтики. Школьники выстроились в цифру 65, отметив тем самым юбилей первого полета человека в космос.