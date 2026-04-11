Путин заявил об уверенном состоянии российской космической отрасли

Космическая отрасль России чувствует себя вполне уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. Об этом на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что только за прошлый год госкорпорация отправила на орбиту 97 аппаратов, совершив 17 запусков носителей.

«Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.