Путин заявил об уверенном состоянии российской космической отрасли
Путин поздравил сотрудников космической сферы с профессиональным праздником
Космическая отрасль России чувствует себя вполне уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. Об этом на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что только за прошлый год госкорпорация отправила на орбиту 97 аппаратов, совершив 17 запусков носителей.
«Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности, с праздником. В этом году мы отмечаем и 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что по итогам прошлого года Роскосмос нарастил консолидированную выручку сразу на 10% и она превысила 500 миллиардов рублей.
«В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что страна готова оказать дополнительную поддержку.
В минувшую пятницу, 10 апреля, главы Роскосмоса и Росатома Дмитрий Баканов и Алексей Лихачев рассказали о совместной работе корпораций по созданию электростанции на базе атомных технологий для лунной миссии, а также буксира для доставки тяжелых грузов в далекий космос.
В рамках совместной работы корпораций уже прошли успешные стендовые испытания плазменного ракетного двигателя.