Бразильский мистик Атос Саломе, получивший в западной прессе громкий титул «живого Нострадамуса», озвучил свои мрачные прогнозы на 2026 год. Одно из предсказаний прозвучало как хладнокровный военный анализ: Арктика станет новой точкой кипения, где Россия и НАТО окажутся на грани прямого столкновения.

Почему Арктика в зоне риска Саломе не просто озвучил прогноз, но и указал на ключевые факторы, которые действительно превращают Арктику в пороховую бочку, способную рвануть, пишет британская газета Express. таяние льдов, которое открывает новые морские маршруты и доступ к ресурсам;

переброска российских ракет, свидетельствующая об усилении военного присутствия Москвы на Крайнем Севере;

риск провокаций: в условиях нарастающего соперничества вероятность столкновений повышается в разы. Своих арктических амбиций Россия действительно не скрывает. Развертывание ракетных комплексов «Бастион», систем ПВО С-400, строительство и модернизация военных баз вдоль всего СМП — все это часть давней и последовательной стратегии по обеспечению суверенитета над ключевым регионом. Силу демонстрирует и атомный ледокольный флот, не имеющий аналогов в мире.

Трамп, Гренландия и «охота за королем Арктики» Пророчество «живого Нострадамуса» служит идеальным зеркалом уже идущих в мире процессов и страхов Запада и пересекается с реальной политикой. Озабоченность Соединенных Штатов ростом российского влияния в Арктике — давний тренд, но теперь он может получить более агрессивное звучание на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о желании присоединить к США Гренландию. Еще пару лет назад Майк Уолц, занимавший тогда пост советника Трампа по нацбезопасности, прямо говорил, что Гренландия важна для Америки в том числе для соперничества с Россией в Арктике. «Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные», — отмечал он. Выходит, что предсказание о противостоянии — это прогноз эскалации уже объявленной охоты на короля?

Почему Россия не отступит: от прогноза к реальности По словам Саломе, Россия к марту 2026 года может мобилизовать до 800 тысяч резервистов. Провидец связывает это с возможными решительными шагами обеспечения безопасности по внешнему периметру. Однако речь может идти вовсе не об экспансии, а о планомерной защите собственных интересов: Россия ответит на любое давление методичным наращиванием своего неоспоримого присутствия в регионе. Каждый новый ледокол и каждая новая взлетно-посадочная полоса на островах Арктики будет не шагом к войне, а созданием условий, которые сделают прямое столкновение бессмысленным и крайне опасным для противника.