Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США

В американский конгресс внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Это позволит защитить интересы США в Арктике, сообщил конгрессмен-республиканец Рэнди Файн на своем сайте .

«Сегодня конгрессмен Файн представил Закон об аннексии Гренландии — важнейший законодательный акт, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам, исходящим от Китая и России», — говорится в его заявлении.

По его словам, в Арктике уже обострилась глобальная конкуренция. Америка не может позволить враждебным державам — России и Китаю — получить влияние в одном из наиболее стратегически важных регионов мира.

Внесенный в конгресс законопроект позволит президенту США Дональду Трампу принять любые решения для насильственного захвата или приобретения Гренландии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над желанием американского лидера взять остров под контроль.