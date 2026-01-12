Сегодня 18:33 Раньше все были вашингтоновские: кого сдадут после Гренландии ради куска пирога от Трампа 0 0 0 Фото: Reinhard Pantke, White House / www.globallookpress.com Мир

Большая гренландская эпопея Дональда Трампа продолжается и, скорее всего, завершится в пользу США. Причем для России и Китая, подлодками которых республиканец пытается пугать мировую общественность, это может быть даже в плюс. В деталях многоходовки американского президента и причинах неожиданной выгоды Москвы и Пекина, разбирался 360.ru.

Зачем Трампу Гренландия Желание «сделать Гренландию снова великой», иными словами, американской, возникло у Трампа еще во время его первого президентского срока: в 2019 году он обратился к датским властям и предложил купить остров.

Тогда это предложение не просто отклонили — премьер-министр Метте Фредериксен назвала инициативу абсурдной. Трампа это, естественно, взбесило, он отменил свой запланированный визит в Гренландию и объявил, что эта страна не уважает США. В 2024 году после победы на выборах республиканец ожидаемо вернулся к этой теме. Но что за идея фикс? Дело в том, что на этом острове (к слову, самом крупном в мире) находятся залежи 43 из 50 минералов, которые США включили в список критически важных для своей экономики и армии.

Фото: Ulrich Zillmann / www.globallookpress.com

Там есть большие запасы алмазов, золота, урана и редкоземельных металлов. Примерно год назад Bloomberg писал о том, что команда Трампа обсуждала с представителями бизнеса Гренландии проекты по добыче редкоземов и строительство новой гидроэлектростанции. Свои вложения в минерально-сырьевой сектор Гренландии американцы считают решающими для борьбы с доминированием Китая на мировом рынке редкоземельных металлов, отметил источник агентства. Ну и куда же без российской угрозы. Про нее тогда тоже было. В частности, Майк Уолц, занимавший на тот момент пост советника Трампа по нацбезопасности, заявлял Fox News, что Гренландия важна для Америки и для глобального соперничества в Арктике с Россией.

Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные. Майк Уолц

Итак, прошло 12 месяцев. Теперь Трамп, называющий себя и. о. президента Венесуэлы, по неподтвержденным данным, уже якобы приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Такую информацию со ссылкой на собственные источники распространило The Mail on Sunday. Причем Объединенный комитет начальников штабов, по его данным, выступает против этого плана сразу по нескольким причинам: во-первых, это просто незаконно;

во-вторых, не получит поддержки в конгрессе;

наконец, подобные методы в отношении страны, входящей в НАТО, могут разрушить Североатлантический альянс. В этом убеждены в Пентагоне. Вместе с тем, собеседники The Mail on Sunday утверждают, что Трамп, его политический советник Стивен Миллер и политические «ястребы» настолько воодушевились после операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят как можно скорее захватить Гренландию.

Судя по последним заявлениям Трампа, он уверен, что провести военную операцию на острове ему будет еще проще, чем в Венесуэле, но есть путь еще более легкий. И это путь сделки. Рассуждениями на эту тему президент поделился на борту Air Force One во время рейса из Флориды в Вашингтон.

Вы знаете, в чем заключается их защита? В двух собачьих упряжках. Тем временем повсюду находятся русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки. Если мы не заберем Гренландию, Россия или Китай это сделают. И я не позволю этому случиться. Я бы хотел заключить с ними сделку. Это проще. Но так или иначе, у нас будет Гренландия. Дональд Трамп

Как США заберут Гренландию: простой сценарий По мнению независимого аналитика и политолога Сергея Станкевича, в стратегии Трампа по Гренландии, вероятнее всего, есть несколько этапов: на первом из них происходит делегитимация прав: мол, Дания на остров неправильно зашла. Сегодня об этом уже заявил спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри на своей странице в соцсети X. При этом он совсем не стеснялся в выражениях и прямо сказал, что датчане оккупировали остров в обход норм Организации Объединенных Наций. «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», — подчеркнул Лэндри.

Фото: White House

На втором этапе, продолжил Станкевич, происходит запугивание. Отсюда все эти заявления о российских и китайских кораблях. А в рамках третьей фазы, которая, скорее всего, будет уже восприниматься как некое облегчение, США предложат провести референдум о независимости Гренландии.

И с этим будет сложно спорить.И, скорее всего, эти 57 тысяч жителей проголосуют за независимость. А дальше уже независимой Гренландии будет предложено подписать договор об ассоциации с Соединенными Штатами. Это просто сценарий стратегического конфликта в три хода, и он разыгрывается на наших глазах. Сергей Станкевич

Дании в дальнейшем, конечно, предложат какую-то утешительную компенсацию. А что касается острова, то его, с высокой вероятностью, не будут включать в качестве 51-о штата. Все остановится после подписания упомянутого выше договора об ассоциации. «Важность Гренландии еще и в том, что она вплотную к Арктике подходит. Плюс там находится американская важнейшая база, которая осуществляет слежение за ракетами и спутниками. И в случае какого-то серьезного стратегического ракетного конфликта, это важнейший рубеж противоракетной глобальной обороны», — добавил собеседник 360.ru.

Если же обращаться к последствиям такого сценария для России и Китая, чьими подлодками пытается пугать республиканец, то, для них они, как ни странно, могут быть положительными.

Фото: РИА «Новости»

«Потому что такого рода интеграция, она как бы снимает тему по поводу Крыма. То есть уже никто не сможет ничего внятного сказать по поводу того, почему Крым российский. Потому что у России в тысячу раз больше прав на Крым, чем у США на Гренландию. Ну и аналогичные вещи может сказать и Китай по поводу Тайвань, мол, тогда отстаньте от нас, если мы заберем Тайвань», — считает специалист.

Гренландия — легкая и естественная для нынешней империалистической Америки добыча, которую Трамп, скорее всего, не упустит. С точки зрения упорядочения и с точки зрения интересов великих держав, таких как Россия и Китай, это может даже выглядеть каким-то позитивным развитием. Сергей Станкевич

Военблогер Юрий Подоляка убежден, что пока план Трампа по Гренландии является копией плана США по Гренландии от 1941 года. Причем, если вспомнить под каким «соусом» Штаты оккупировали Гренландию в апреле 1941 года, то вы там не найдете ничего нового. Даже «санные упряжки» и те есть и подводные лодки (с эсминцами). «США продолжают нагнетать и „обосновывать“ свои будущие действия по Гренландии. Причем будущая жертва насилия (Дания, а через нее и Европа) уже понимает, что ее изнасилуют, и ищет утешение в том, что это необходимо (для ее безопасности)», — констатировал он в своем телеграм-канале.

И то, что аргументация Трампа слово в слово соответствует аргументации Вашингтона 85 летней давности говорит о том, что вопрос оккупации США острова для них решенный. А значит жертве осталось расслабиться и «получить удовольствие» от этого акта насилия («проникновения США в Гренландию»). Юрий Подоляка

Американист Малек Дудаков при этом выразил уверенность, что никакой американской военной операции в Гренландии точно не будет, хотя Вашингтон, безусловно, пользуется шоковым эффектом, который произвел захват Николаса Мадуро в начале января, и усиливает давление на Мексику, Кубу, Колумбию, а на севере, соответственно, на этот остров.

Фото: U.S. Department of War

«Я бы не исключал сценария с попыткой экономически перекупить гренландцев, пообещав им обширные американские инвестиции. Что сейчас в том числе обсуждается — идея платить каждому гренландцу по 100 тысяч долларов за то, чтобы они согласились стать американскими гражданами», — пояснил он в комментарии 360.ru.

Впрочем, шансы на то, что это сработает на самом деле не стопроцентные, учитывая, что подавляющее большинство гренландцев не настроены на то, чтобы присоединяться к Америке.

Результаты опроса общественного мнения в Гренландии показывают то, что 80% населения против ассоциации с Соединенными Штатами. Местные политики тоже против. Да, они, очевидно, против, как и ЕС.То есть европейцы рассматривают это как довольно серьезную для себя угрозу. Ситуация остается сложной. Малек Дудаков

Уверенности в том, что Штаты смогут закрыть вопрос с Гренландией в этом году, по мнению Дудакова, тоже нет. Скорее всего, Вашингтон будут педалировать эту тему весь 2026 год: Трамп продолжит говорить о том, что возвращает золотой век Америки. «Будет говорить об этом там так, чтобы в канун 250-летнего юбилея Соединенных Штатов можно было продавать американскому электорату идею о том, что Америка может расширяться территориально.Даже если это, в общем-то, несбыточно», — выразил уверенность Дудаков.

Фото: White House

Что до европейцев, то они, как полагает политолог, будут просто пытаться пересидеть и перетерпеть нынешнюю кризисную ситуацию. И ждать выборов к конгресс, где при победе демократов, Трампа уже точно будет не до острова. И в таком случае они вздохнут с облегчением. «Для Трампа же Гренландия — это и репутационная история во многом. И добыча полезных ископаемых, тех же самые редкоземельные металлы, которые там имеются. Другое дело, что добывать полезные ископаемые в Гренландии очень сложно и дорого. Так что не стоит ожидать, что даже если американцы как-то смогут присоединить остров, то мы увидим внезапно какой-то бум добычи. Это все-таки маловероятно», — полагает специалист.

Раньше все были «вашингтоновские» Политолог и публицист Никита Подгорнов при этом отмечает, что оценивать все это со стороны Европы достаточно просто: Гренландия и была американской. Как и ЕС и Британия. Все были «вашингтоновские». Просто институционные. Через НАТО и общую «демократическую» повестку.

Фото: РИА «Новости»

«Как вам будет угодно это обозвать: либеральное мировое лобби, deep state или еще что. Суть в том, что действительно были правила игры, которые написал Вашингтон и по которым ЕС и Британию как бы немного слушали. Давали ей часть пирога. Содержали. А теперь Трамп снимает с содержания», — пояснил он в своем телеграм-канале.

За то, чтобы остаться «вашингтоновскими» сейчас борется Европа и ЕС. Чтобы продолжали подкармливать. А то самим не выжить. Экономики нет. Производства нет. Обороны нет. Или с голоду, или хищники, ага. А «вашингтоновские» верно оценивают, что такой бесполезный родственник-нахлебник им сейчас не очень и нужен. С ним ко дну идти не хочется. Никита Подгорнов

По мнению эксперта, Европе при нынешнем раскладе следовало бы перестроиться и сформулировать предложение для Вашингтона «в чем они еще могут быть полезными старшему брату». И тут первые пункты в списке: сдать Гренландию, Украину и так далее. «Эта „позиция силы“, которую пытается занять ЕС и Британия — это то, что привело к упадку. Когда на поддержание „силы“ тратится (берется в кредит) слишком много ресурсов. <…> Пора осознавать свою новую роль и искать в ней плюсы, прикрывая издержки. Гренландия — это США», — резюмировал он.