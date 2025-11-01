Атомную подлодку «Хабаровск» спустили на воду в Северодвинске

В Северодвинске на предприятии «Севмаш» состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск», сообщило Министерство обороны России . В мероприятии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также руководители Объединенной судостроительной корпорации и предприятия.

Подлодка, спроектированная конструкторским бюро «Рубин», предназначена для выполнения задач ВМФ с применением современного морского подводного оружия и роботизированных систем.

Андрей Белоусов назвал событие знаковым и подчеркнул, что «Хабаровск» позволит эффективно обеспечивать безопасность морских границ России и защищать национальные интересы в разных районах Мирового океана. Министр поблагодарил конструкторов и рабочих за проделанную работу и пожелал экипажу успешных испытаний.

Во время рабочей поездки глава Минобороны также проверил на «Звездочке» ход ремонта и модернизации стратегических ракетоносцев и многоцелевых атомных подлодок, а также осмотрел патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин», предназначенный для действий в Арктике.