В Британии признали превосходство атомного флота России

Россия обладает единственным в мире действующим атомным ледокольным флотом и сильно опережает все остальные страны в этом сегменте. Об этом написал бывший офицер ВМС Великобритании Том Шарп в колонке британской газеты The Daily Telegraph .

Флот страны состоит из четырех видов судна проекта 22220, двух класса «Арктика» и еще двух класса «Таймыр». И все они могут работать в суровых условиях. По словам отставного военного, с российским набором атомных кораблей не сравнится ни одно государство.

«Финляндия, Канада и Швеция обладают боеспособными обычными ледоколами, Китай строит ледокольный флот, но пока ему не хватает атомных судов. Учитывая важность Арктики для США, удивительно, насколько они отстают», — написал Шарп.

Все производство атомных ледоколов России основано на базе отечественных технологий. С учетом санкционного давления ледоколы очень помогают стране: они могут прокладывать путь танкерам, доставляющим нефть, сжиженный природный газ и полезные ископаемые. Это обеспечивает дополнительный доход и поддерживает экономику.