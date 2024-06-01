Сегодня 18:08 Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака Жителям Подмосковья напомнили о запрете на рыбалку до 10 июня 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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Рыбачить в Подмосковье в 2024–2025 годах можно бесплатно и за деньги. В любом случае, лучше знать заранее, где и какая рыба ловится. Многие берега уже давно исхожены, но это не значит, что туда не стоит ехать, главное — подгадать время. Самые «клевые» места региона — в материале 360.ru.

Топ-10 мест для бесплатной рыбалки в Подмосковье Река Пахра Пахра — культовое место для всех подмосковных рыбаков. Длина реки — 129 километров, опытные любители ловли советуют приезжать сюда не один раз и попытать счастья в разных частях водоема. Наибольшей популярностью пользуются: место впадения Пахры в Москву-реку, Зеленовский омут, Новленская плотина и берега вдоль Подольска. Некоторые участки относятся к нерестовым — рыбалка в «брачный сезон» запрещена от Долгина до Секерина, от Пахорки до Кузнецова, от автодорожного моста в Подольске до устья Десны, а также от устья Щербинки до плотины у Володарского. Какая рыба ловится: голавль, окунь, жерех, ерш. Истринское водохранилище Водохранилище появилось после возведения плотины на Истре в 1935 году. Это место пользуется большой популярностью из-за близости к Москве. Рыбаки облюбовали берег со стороны села Рождествено и деревни Дьяково. Какая рыба ловится: щука, окунь, уклейка, плотва, лещ, судак.

Фото: РИА «Новости»

Пироговское водохранилище Длина Пироговского водохранилища превышает 10 километров. Для рыбалки подойдут подступы к водоему со стороны деревни Чиверево и поселка Поведники. Водохранилище зарыбляют каждый год. Зимой автобусы до Пироговки наполнены любителями подводного лова. Какая рыба водится: уклейка, окунь, плотва, лещ, судак. Канал имени Москвы Через этот «шлюз» вода попадает из Волки в столичный регион. Не все участки на протяжении канала доступны для рыбалки — дело в элементарном отсутствии подъездов. Те, кто готов лезть в дебри, могут найти «жирные места» с судаками и сомами. Рыбакам стоит отправиться к водоему в районе станций Морозки и Трудовая, со стороны Дмитрова и Дубны. К нерестовым участкам в Талдомском и Дмитровском округах отнесли все заливы и притоки. Какая рыба водится: густера, окунь, ерш, лещ, плотва.

Фото: РИА «Новости»

Река Ока Москва-река впадает в Оку после Коломны. Здесь популярны ловля с берега и с лодок. Лучшими считаются места рядом с поселком Сергиевский, Тарусы и залив в месте впадения Нары. Лучший клев — в темное время суток. Многие участки Оки относятся к нерестовым, например, зоны в Луховицком, Коломенском, Ступинском, Серпуховском и Каширском округах. Подробности можно найти в приложении к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Какая рыба ловится: язь, голавль, лещ, судак Река Северка Мелководная Северка в жару полностью пересыхает в некоторых местах — азартным рыбакам здесь делать нечего. Для добротного улова нужно отправиться вниз по течению к устью и в деревню Голубино. Какая рыба водится: карп, карась, щука. Река Лопасня Самыми популярными локациями считаются берега деревни Крюково в Чеховском округе. Здесь всегда было много рыбаков, но добычи хватает на всех. На Лопасню едут в основном за щукой — можно поймать особь весом до двух килограммов. Течение реки слабое, а места здесь очень живописные. Какая рыба водится: плотва, щука.

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Можайское водохранилище Этот водоем появился 60 лет назад, он соединяется с Рузским и Озернинским водохранилищами. Течение слабое, на дне — затопленные пни и коряги, где обитают главные трофеи водоема. К нерестовым отнесли участки в районе Аксановской дамбы, от Бурмакинской плотины до деревни Горки, от Колочинской плотины до деревни Криушино, от села Старое до деревни Левашово. Какая рыба водится: судак, окунь, голавль, густера, лещ, плотва, щука, уклейка. Москва-река Тротуарные и дорожные стоки не лучшим образом сказываются на качестве воды в Москве-реке, поэтому рыбакам советуют удить на участке выше Серебряного Бора и в Строгинском заливе. Также стоит заехать в Михеево, Чулково, Бронницы и район за Братеевским парком. Большая часть реки относится к нерестовым зонам. Какая рыба водится: жерех, карась, щука, судак. Река Вьюнка Дина Вьюнки — 20 километров, здесь в основном рыбачат жители Балашихи и Раменского. Особой популярностью пользуются пруды на реке, которые соединяет плотина. Спиннингистам лучше отправиться к устью или в район Зюзино. Какая рыба водится: линь, карась, щука, судак.

Фото: РИА «Новости»

Топ-9 мест для платной рыбалки в Подмосковье Ловить рыбу можно на специально обустроенных базах, но за это придется заплатить. «Ихтиолог», деревня Кушелово Рыбалка на главном пруду здесь будет стоить три тысячи рублей за период времени с 08:00 до 17:00. За форелево-осетровый или семейный пруд придется заплатить 500 рублей. Круглосуточная путевка — четыре тысячи рублей. «Рыбалка у Бородина», пруд Нефтяник За час рыбалки нужно заплатить 400 рублей, за 12 часов — от двух до 2,5 тысячи. За сутки придется отдать от трех до 3,5 тысячи рублей. «Рыбалка у Иваныча», деревня Большие Жеребцы Вход обойдется в 500 рублей. Дополнительная плата — за улов по прейскуранту. «Бисеровский рыбокомбинат» Ловля карпа и осетра здесь стоит три тысячи рублей в период с 07:00 до 17:00. За другие виды рыбы нужно заплатить 300 рублей.

Фото: РИА «Новости»

«Никитское» Ночной тариф на рыбалку составляет 1,5 тысячи рублей. За полдня придется отдать тысячу рублей, за день — две тысячи. «Белая дача» Тут рыбалка осуществляется на щучьем и форелевом прудах. Стоимость — от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. «Клинский рыбхоз» В этом месте стоимость рыбалки с берега составит 700 рублей, с лодки — 1,2 тысяч рублей. «Гжелка» Цена путевки в «Гжелку» — 500 рублей. Здесь тоже придется дополнительно оплатить улов по прейскуранту. «Фишпарк», деревня Алмазово Путевка обойдется в 500 рублей в период с 07:00 до 17:00, плюс оплата улова по прейскуранту.

Фото: РИА «Новости»

Какую рыбу можно ловить в Подмосковье В Московской области можно ловить щуку. Разрешенные снасти — спиннинг с безынерционной катушкой, поплавки из пробкового материала и донные снасти с обычной катушкой. Для наживки подойдет карасик, окунь и плотва, а также вертушки, воблеры, джиг и вертушки. Суточная норма не должна превышать пяти щук. Особей до 32 сантиметров необходимо выпускать обратно. Щука обитает практически во всех водоемах со слабым течением. Еще одна разрешенная рыба — язь. Ее можно ловить на фидер, спиннинг с язевыми воблерами или силиконовыми приманками и поплавочные удочки. Для наживки можно использовать мотыль, личинки, червей, стрекоз, мух, мелкие блесны и искусственные мушки. Допустимый вес — не более пяти килограммов на одного рыбака. Длина добычи — не менее 25 сантиметров. Язь населяет практически каждый водоем Подмосковья. Лучший клев — с мая по сентябрь.

Фото: РИА «Новости»

Ельца следует ловить на поплавочную удочку, боковой кивок с тонкой леской и спиннинг. Наживка — червь, мотыль и насекомые. Допускается ловить не более пяти килограммов. Эту рыбу часто путают с голавлем. Ельца лучше жарить на сковороде или коптить. Он активен с ранней весны до поздней осени. Судака можно ловить на спиннинг с джигом или поводком, троллинг, отвесную блесну и донную снасть с живцом. Лучшая наживка — пескарь, карасик, плотва, рачки, лягушата, вертушка и воблер на судака. Допустимый вес улова — не более трех особей в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Краснокнижные виды Некоторые обитатели водоемов числятся в Красной Книге Московской области. При улове такую рыбу нужно сразу отпустить в воду, а наживку снять так, что не навредить добыче. Самая знаменитая редкая рыба — стерлядь. За отлов каждой особи предусмотрен штраф в размере 4572 рублей. Форель обитает в ледяных озерах и порожистых реках. Эта рыба знаменита нежным розовым мясом. За отлов каждой особи грозит наказание в 925 рублей. Сом — крупнейшая пресноводная рыба. Его тело напоминает веретено, а главное отличие — большие усы. Штраф — 925 рублей за каждую особь. С 1 по 10 июня в Подмосковье действует запрет на рыбалку. Важная оговорка — удить можно только на донную или поплавочную удочку с берега, вне мест нереста. При этом должно быть не больше двух крючков на одного человека.