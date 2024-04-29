Пушкинская осетровая ферма примет рыбный фестиваль 30 апреля | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 12:45 Пушкинская осетровая ферма примет рыбный фестиваль 30 апреля Рыбный фестиваль пройдет в Подмосковье 30 апреля Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Рыбный фестиваль пройдет 30 апреля на осетровой ферме в Пушкинском городском округе. Жителей и гостей Подмосковья ждут рок-концерт, дегустация деликатесов и ремесленная ярмарка.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, свои товары представят местные сельхозпроизводители.

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Все желающие попробуют фирменную уху из форели, жаренного на мангале осетра, а любители рыбалки смогут съездить на небольшой пруд на территории фермы.

В ведомстве добавили, что в рыбном фермерском хозяйстве содержится 35 тонн рыбы. При ферме работает магазин, в котором можно приобрести свежую, копченую рыбу и различные морепродукты.

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