Пушкинская осетровая ферма примет рыбный фестиваль 30 апреля | 360°

29 апреля 2024, 12:45
Пушкинская осетровая ферма примет рыбный фестиваль 30 апреля
Рыбный фестиваль пройдет в Подмосковье 30 апреля
Рыбный фестиваль пройдет 30 апреля на осетровой ферме в Пушкинском городском округе. Жителей и гостей Подмосковья ждут рок-концерт, дегустация деликатесов и ремесленная ярмарка.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, свои товары представят местные сельхозпроизводители.
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Все желающие попробуют фирменную уху из форели, жаренного на мангале осетра, а любители рыбалки смогут съездить на небольшой пруд на территории фермы.
В ведомстве добавили, что в рыбном фермерском хозяйстве содержится 35 тонн рыбы. При ферме работает магазин, в котором можно приобрести свежую, копченую рыбу и различные морепродукты.
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