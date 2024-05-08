Поймавшие щук в нацпарке «Лосиный остров» рыбаки попали под уголовное дело | 360°

Криминал 08 мая 2024, 21:48 Поймавшие щук в нацпарке «Лосиный остров» рыбаки попали под уголовное дело Прокуратура: рыбаки попали под статью за лов щуки в нацпарке «Лосиный остров» РИА «Новости»

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Уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов завели против двух подмосковных рыбаков, поймавших щук в национальном парке «Лосиный остров». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Но это не остановило двух жителей Подмосковья от незаконной рыбалки.

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Нарушителей обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые приехали в парк с проверкой. Собранные материалы сотрудники ведомства передали следователям, которые завели уголовное дело.

О действующих ограничениях для рыбаков во время нерестового периода ранее рассказал председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев. Он пояснил, что в это время для использования разрешена только удочка, которую можно забрасывать в водоем с сухого берега.