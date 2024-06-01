Сегодня 16:21 За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг Эксперт по рыбалке Федерягин: разнообразие инструментов облегчит ловлю рыбы 0 0 0 Фото: Unsplash Интересное

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Рыбалка — один из лучших способов отдохнуть на природе. Но это увлекательное занятие требует определенных знаний и наличия инструментов. Самым правильным из них является спиннинг, от него зависит качество отдыха и улова. Как не ошибиться в выборе удилища — в материале 360.ru.

Что такое спиннинг Спиннинг — один из наиболее распространенных видов удилищ, который используют для ловли рыбы на искусственную приманку. Он отличается особой конструкцией, обеспечивающей точную заброску и чувствительность при проводке приманки. Выбор спиннинга — важный этап подготовки к рыбалке. Строй удилища представляет собой один из ключевых параметров, определяющих эффективность в различных условиях ловли. Общие типы строя: Extra Fast (экстра-быстрый), средний, медленный и ультра-медленный. При выборе строя спиннинга важно учитывать цели ловли, вид рыбы и предпочтения по стилю и методике рыбалки. Тест спиннинга — вес приманки, которую способно забросить удилище. Этот показатель указывают в граммах. Важно выбрать спиннинг с тестом, соответствующим весу приманок.

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать спиннинг новичку Слесарь одним ключом может отремонтировать машину, но большое количество инструментов упрощает ремонт. То же самое и с рыбалкой, рассказал 360.ru президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин. «Я вот уже как профессионал, конечно, имею для различной ловли различные инструменты. <…> У нас большинство народа, действительно, рыбачат, имея одно, максимум два удилища <…>. Конечно, лучше иметь их разнообразие», — отметил эксперт. Основной критерий для новичка: чем легче удилище, тем лучше. Обычно рыбаки начинают с теста от пяти до 25 граммов — такой показатель особенно подходит для озер. С его помощью можно поймать и окуня, и щуку. «Один и тот же спиннинг или удилище может вытащить как 100-граммовую рыбку, так и 10-килограммовую рыбу. <…> Для новичка — средний строй. <…> Не бывает универсально, но вот более или менее», — сказал Федерягин.

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать спиннинг для ловли щуки и судака Чтобы поймать щуку, понадобится средний строй спиннинга, для судака — Extra Fast. «Средний строй для щуки лучше тем, что она борец, она борется. И вот как раз удилищем гасятся ее рывки. А судак-то, по сути дела, он не борется, он как тряпка идет, когда его подсечешь. Но у него твердое небо. Его надо просечь. Вот как раз чем меньше палка гнется, тем легче, проще, быстрее подсечь рыбу, просечь и пробить это самое небо», — объяснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать длину спиннинга Когда рыболов ограничен в своих перемещениях, лучше выбрать более длинный спиннинг — этот показатель обеспечивает более дальний заброс, рассказал Федерягин. «Поэтому с берега для того, чтобы дотянуться куда-то подальше, необходимо иметь более длинный спиннинг», — сказал он. В лодке такой необходимости нет, так как рыбак может подплыть к нужному месту. Поэтому для такого вида ловли подойдет более короткое удилище.

Не очень удобно махать длинным удилищем в лодке. Николай Федерягин президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области

Фото: РИА «Новости»

Как выбрать спиннинг в зависимости от водоема На большой воде, особенно на реке, следует использовать спиннинг с большим тестом, например, 40-80 граммов. На течении приходится применять тяжелые приманки, потому что их сносит водой, объяснил Федерягин. В стоячей воде можно забросить 10-граммовый грузик, и он спокойно упадет на дно. «Главное течение. Ну и ветер тоже вносит свои коррективы <…>. С берега стоишь, тебе в лицо дует ветер. Соответственно, если у тебя там какой-то ультралайтовый спиннинг, <…> заброс будет два метра от ног. <…> А возьмешь другой спиннинг, до 20 граммов повесишь грузик, там 15-20 граммов, вот он у тебя полетит дальше в этих условиях. Понимаете, он ветер пробьет», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Для ловли рыбы в реке с большим количеством водорослей нужно выбрать более мягкий, спокойный строй спиннинга. Также необходимо подобрать приманки, которые идут поверх воды. В заключение эксперт дал советы по уходу за спиннингом. В первую очередь потребуются ватные палочки и тряпка. «Тряпочкой протер… Кольца обязательно ватными палочками протирать. Особенно на зиму», — заключил специалист. Стоит напомнить, что на большинстве водоемов пока действует нерестовый запрет. Россиянам запретили вылавливать атлантического осетра, форель и семгу — они входят в Красную книгу. С 1 июня можно ловить щуку, с 16 июня — судака и леща, а с 16 июля — раков.