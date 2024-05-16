Neva.Today: во время нереста летом запрещено вылавливать осетра, семгу и форель | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:24 Neva.Today: во время нереста летом запрещено вылавливать осетра, семгу и форель

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На большинстве водоемов начал действовать нерестовый запрет. Так, в этот период россиянам запрещается вылавливать атлантического осетра, семгу и форель — они входят в Красную книгу, сообщил сайт Neva.Today.

За каждую незаконно выловленную особь придется заплатить штраф до 160 тысяч рублей. Допускается ловить щуку с 1 июня, судака и леща — с 16 июня, раков — только с 16 июля.

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Как сообщил сайт «Петроград», отправиться на рыбалку в Ленинградской области можно на озеро Невское, Синявинские карьеры, Нарвское водохранилище и озеро Мичуринское.