Ревнующая клубника и ребенок огурца: почему нас затягивают абсурдные ИИ-мультфильмы?

Абсурдные ИИ-ролики про овощи и фрукты затягивают зрителей эффектом несоответствия и незавершенным гештальтом: привычные объекты ведут себя «не по правилам», а видео обрываются на самом интересном месте. Об этом ТАСС рассказала психолог научно-методического центра по вопросам психического здоровья детей и подростков Института детства НГПУ Дарья Радионова.

В соцсетях набирает популярность новый формат: например, клубника ревнует к банану, баклажаны выясняют отношения, а у пары ягод неожиданно рождается огурец.

«Абсурдность всегда интригует. Когда мы видим знакомые объекты — овощи, ягоды, предметы быта, — но они вдруг начинают жить по законам мыльной оперы, психика реагирует мгновенно. Это и смешно, и странно, и немного тревожно — а значит, очень трудно проигнорировать», — отметила Радионова.

По словам эксперта, первый механизм — эффект несоответствия: нас смешит столкновение несовместимых рамок. Второй — незавершенный гештальт: видео обрываются раньше, чем напряжение спадает, и зрителю хочется посмотреть продолжение.

«Сегодня многие живут в состоянии фоновой тревоги, перегрузок и постоянных требований к себе. В такой среде нелепый, но понятный ролик становится формой быстрой психической разгрузки. Это безопасная территория абсурда, где можно на минуту отпустить взрослые роли, посмеяться над нелепостью и не нести за нее ответственности», — добавила Радионова.

Психолог предупредила: если такие ролики становятся единственным способом отдыха, психика привыкает к быстрой стимуляции и хуже воспринимает более медленный и глубокий контент. Но как эпизодическая разгрузка это закономерное явление цифровой среды.

Ранее психолог Ольга Ланберг отмечала, что информационный шум может стать одной из главных причин забывчивости и рассеянности.