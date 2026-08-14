Летние сюжеты в «VK Клипах» набрали 2,9 миллиарда просмотров

Публикации в разделе «VK Клипы» во «ВКонтакте» набрали 2,9 миллиарда просмотров благодаря летним трендам. Пользователи чаще всего публиковали ролики о фестивалях, марафонах, активном отдыхе, походах, мечтах и встречах с друзьями, сообщила пресс-служба соцсети.

С начала года число публикаций в трендах выросло на 23%. Основу популярных сюжетов составляет пользовательский контент: две трети роликов авторы публикуют с личных страниц.

Одним из главных летних трендов стали фестивали. По хештегу #идунаvkfest пользователи делятся кадрами с выступлений артистов, встречами с друзьями и образами для фестивалей. Такие ролики набрали 784 миллиона просмотров.

Еще одним популярным сюжетом стали марафоны. Участники рассказывают о подготовке к забегам, показывают маршруты и делятся впечатлениями после финиша. В числе наиболее популярных роликов — публикации с марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Летом пользователи также чаще показывают занятия спортом на открытом воздухе. В тренде #спортлетом они осваивают вейксерфинг, яхтинг и скалолазание, играют в бадминтон и рассказывают о первых тренировках. За несколько недель такие клипы набрали 315 миллионов просмотров.

Популярностью пользуется и туризм. По хештегу #явпоход авторы показывают маршруты, виды из палаток и вечера у костра. Среди популярных направлений — «Тридцатый маршрут» через Кавказские горы к морю, окрестности Красной Поляны и национальный парк «Таганай» в Челябинской области. Пользователи также делятся советами для начинающих туристов.

В публикациях с хештегом #любимыедрузья они вспоминают знакомства, встречи после долгой разлуки и совместные поездки, походы и прогулки.

Ранее «ВКонтакте» запустил AI-разметку на эпизоды для длинных роликов.