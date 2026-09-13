Игравший с пивной банкой ежик устроил бессонную ночь жителям Чехии

Громкие звуки от катающейся по автомобильной парковке жестяной банки из-под пива не дали заснуть жителям чешского города Распенаве. Футбольную тренировку с пустой тарой устроил пришедший к домам еж. Об этом сообщил чешский телеканал Nova .

Местные жители в комментарии журналистам рассказали, что сначала приняли грохот на улице за игры нетрезвой компании, поэтому они сильно удивились, когда увидели, что банку пинает гость из леса.

«Это был неимоверный грохот в два часа ночи. Мне хотелось выскочить из кровати и кричать. Но когда я присмотрелась, то увидела простого ежа, который катал банку», — рассказала одна из местных жительниц.

Она подчеркнула, что зверь несколько раз умудрился подбросить пустую тару в воздух, а когда она падала на землю, он продолжал ее пинать.

Собеседница журналистов подчеркнула, что грохот на парковке продолжался несколько часов пока банка не укатилась под машину и перестала интересовать ежа.

В середине мая ветеринары центра помощи диким животным «Велес» из Ленинградской области спасли пострадавшего от триммера дикого ежа, чьи иголки попали под лезвие техники. Волонтер центра Ирина Гордеева в комментарии 360.ru заявила, что зверь потерял больше половины своих колючек и чтобы их отрастить ему понадобится не менее года. Она подчеркнула, что выпускать его в природу в таком состоянии нельзя.