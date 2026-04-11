Смысл важнее застолий: как провести Светлую седмицу — правила и традиции
Религиовед Невеев: в Светлую седмицу нужно особенно стремиться не грешить

Празднование главного христианского события — Пасхи — не ограничивается только одним днем. После Светлого Христова Воскресения, которое в 2026 году наступит 12 апреля, начинается Светлая седмица. Как провести эту неделю с пользой для души и к чему призывают народные традиции — в материале 360.ru.

Семь дней Пасхальной радости Церковная традиция праздновать Христово Воскресение всю неделю началась в апостольские времена. Еще тогда считалось, что суток мало для проживания радости Пасхи. В православии это время воспринимается как один великий день Господень, когда небеса приближаются к земле как никогда близко, а верующие осмысливают свершившееся чудо. Богослужения на Пасхальной неделе также обретают особенный характер. Они совершаются при открытом алтаре, что символизирует приобщение людей к благодати благодаря искупительной жертве Христа. Также во многих храмах в этот период любому желающему разрешается подняться на колокольню и позвонить в колокол, таким образом оповещая мир о радости чуда Пасхи. Кроме того, пост в среду и пятницу отменяется, а земные поклоны заменяются поясными вплоть до Святой Троицы. В этом году Светлая седмица начнется 13 апреля и завершится 18 апреля — перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).

«Это очень радостное время. Великий пост завершен, можно есть все что угодно. Принято на протяжении всей недели произносить пасхальное приветствие», — сказал религиовед Александр Невеев в беседе с 360.ru. На Руси это называлось христосоваться: то есть приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!» и троекратно целоваться, что знаменует всеобщее примирение и любовь, которую Христос явил своим Воскресением. Народные традиции на Светлую седмицу Помимо церковных традиций, Светлая седмица давно обросла народными. Каждый день этой недели получил свое название и правила. Понедельник: Поливальный день По понедельникам на Пасхальной неделе было принято ходить в гости, дарить друг другу крашеные яйца и куличи. Также считалось, что, если облиться водой, человек сможет очиститься от всего дурного и укрепить тело и дух на весь год. Отсюда и взялось название. Вторник: Купалища Этот день посвящался тем, кто опоздал на утреннюю службу или вовсе не пришел в храм: их ради шуточного наказания тоже обливали холодной водой. В забавах чаще всего участвовали молодые люди, которые стремились присмотреть себе половинку во время игр.

Среда: Хороводница Работать в поле или саду в этот день строго запрещалось. Нарушитель рисковал лишиться урожая — верили, что град побьет все посадки. Девушки собирались в хороводы, пели песни и радовались весне. Четверг: Навский день (Пасха мертвых) Один из самых мистических дней седмицы. Слово «Навь», от которого происходит название, обозначает потусторонний мир. Было принято поминать усопших, но не со слезами, а с улыбкой. Также на Руси оставляли открытыми двери и вешали на окна полотенца. Считалось, что благодаря этому души умерших родственников смогут прийти в гости за праздничный стол. Пятница: Прощеный день Как и в Прощеное воскресенье, в этот день принято прощать обиды и каяться в собственных ошибках. Кроме того, зятья специально шли к родителям супруги на поклон. В храмах в этот день вспоминают икону Богородицы «Живоносный Источник» и освящают воду.

Суббота: Светлая суббота В храмах раздают артос — специальный хлеб, который всю неделю стоял у иконы Христа. Кусочек этой просфоры хранят у иконостаса до следующей Пасхи. Его принято давать тяжелобольным для скорейшего выздоровления. Также суббота знаменует завершение Пасхальной недели: Царские врата в этот день закрывают. Среди народных традиций популярностью у детей и молодежи раньше пользовалось катание крашеных яиц: их спускали с небольшой горки и старались при этом сбить как можно больше яиц других участников игры. Воскресенье: Красная горка В народе считалось, что молодые и неженатые люди не должны оставаться дома в это воскресенье, иначе весь следующий год будут одиноки. А вот свадьба на Красную горку сулила долгую и счастливую совместную жизнь. Есть и общие традиции, действующие всю седмицу: не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, нельзя унывать, завидовать и злословить. Также с понедельника по субботу на Пасхальной неделе церковь не совершает таинства венчания.

Помнить о главных смыслах На фоне народных гуляний с застольями, угощениями и катаниями яиц нужно не забывать о природе христианского учения и не терять трезвость ума, отметил Александр Невеев.

Главное — помнить о том, что христианство учит нас прежде всего смирению и воздержанию. Пасхальная радость — сильная и светлая, но ни в коем случае нельзя забываться. Например, это не должно приводить к злоупотреблению алкоголем.

По словам религиоведа, понимать смысл происходящего для христианина гораздо важнее любых застолий: Христос подарил надежду на спасение всем людям, даже очень грешным, и эта радость является основной. «Нам нужно стараться не совершать грехов, не поддаваться своим страстям. К этому необходимо стремиться в любой день, а уж в Светлую седмицу — тем более», — заключил собеседник 360.ru.