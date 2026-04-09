Кулич-храм, сражение яйцами и концерты: как российские звезды отмечают Пасху

Пока одни знаменитости в преддверии Пасхи покупают куличи за 100 тысяч рублей и декорируют столы, другие берегут фигуру и встречают праздник на сцене. Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ест выпечку, а Филипп Киркоров предпочитает отмечать православные праздники в кругу поклонников. Как звезды готовятся к Светлому Христову Воскресению и кто из них хранит семейные традиции — в материале 360.ru.

Елена Борщева Участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева рассказал, что ежегодно ее семья масштабно готовится к празднику Светлой Пасхи. Она красит яйца всегда вместе с детьми, так как им этот процесс очень нравится. «Всегда пробуем новые рецепты окрашивания. Например, в этом году попробуем с помощью пены для бритья», — рассказала 360.ru артистка. Елена печет куличи самостоятельно. У нее даже есть свой личный рецепт — бездрожжевой, на твороге. Однако в этом году Борщева хочет попробовать другой, секрет которого раскрывать не стала. «А еще попробую новый рецепт глазури для куличей», — отметила собеседница 360.ru. Обычно артистка ходит в церковь на ночную пасхальную службу. Перед Пасхой она вместе с детьми освящает куличи, яйца и творожную пасху. «Будем отмечать вместе с семьей. Обязательно бьемся яйцами — это традиционное. В этом году ко мне еще приедет мама, у нас в гостях свекровь, поэтому намечается большой семейный праздник», — рассказала Борщева.

Эвелина Бледанс Актриса и общественный деятель уже вовсю готовится к Светлому Христову Воскресению. На Страстной седмице Бледанс улетела на свое фермерское хозяйство в Крым, однако заказать кулич и творожную пасху не забыла и даже скинула контакты проверенных пекарей в своих соцсетях. «В Чистый четверг самое время купить или заказать кулич и пасху на праздник», — написала Эвелина. Бледанс рассказала 360.ru, что в ее семье соблюдают общие пасхальные традиции: освящают куличи и пасху, ночью идут в храм, надевают белые одежды, обнимаются и желают друг другу добра. «Моя личная традиция — прощать все обиды на Пасху. Надо стараться принимать людей такими, какие они есть. Мы же сами далеко не идеальны и можем совершать ошибки. Мы как будто заново рождаемся и становимся чистыми, без всякой грязи в голове. Ну еще яйца красим — это дело святое», — рассказала телеведущая. В прошлые годы артистка поздравляла поклонников с Пасхой в соцсетях, освящала пасхальную снедь в храме, а в праздничное утро встречала Светлое Христово Воскресение вместе с сыном Семеном. Иногда Бледанс пекла куличи самостоятельно, но сейчас большую часть времени посвящает созданию социального проекта на базе фермерского хозяйства.

Балерина Анастасия Волочкова Волочкова рассказала, что для нее Пасха — важный праздник, каждый год она обязательно посещает храм и по возможности ездит в святые места. Это уже стало для балерины традицией, рассказала «Общественная служба новостей». «Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — подчеркнула знаменитость. А вот выпечка куличей и подготовка традиционной снеди для примы традицией не стали. Волочкова получает много подарков, в том числе выпечку на Пасху, но самостоятельно ее никогда не пекла. «К сожалению, я не освоила, как пользоваться плитой. К тому же я куличи не ем, потому что мне нужно фигуру беречь», — добавила балерина.

Надежда Бабкина Народная артистка РСФСР встречает Пасху и другие православные праздники в кругу семьи. Дети и внуки собираются у нее дома. «Дети, внуки начинают сражаться на яйцах, кто кого победит. У кого крепче яйца, тот, как правило, и побеждает. Мы поем в этот день, чтим Христа и пробуем куличи. Это время, когда нужно радоваться от души и вспоминать о тех, кого с нами уже нет», — сказала Бабкина. Полина Диброва Бывшая жена телеведущего «Кто хочет стать миллионером» тоже готовится к Светлому Христову Воскресению. Она поздравила подписчиков 5 апреля с Вербным воскресеньем и рассказала, что очень любит подготовку к Пасхе. «Люблю декорирование и организацию», — сообщила знаменитость в соцсетях. Она призналась, что не только делает это сама, но и учит других. На Страстной неделе в ее женском клубе пройдет мастер-класс по украшению куличей.

Филипп Киркоров Поп-король российской эстрады даже в православные праздники предпочитает проводить время с поклонниками. Например, в это Вербное воскресенье он приехал на концерт в Хабаровск. «В Вербное воскресенье было душевно. Столько тепла и любви! А люди! Какие люди!» — написал Киркоров в соцсетях. В прошлом году Филипп Бедросович отметил Пасху с размахом, что называется, по-царски: артист купил авторский кулич Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Он представлял собой двухкилограммовый десерт с дубайским шоколадом и фисташковой пастой в виде купола православного храма с крестом наверху.

Дарья Донцова Писательница детективов — глубоко верующий человек. Она даже вела какое-то время назад программу «Я очень хочу жить» на православном телеканале «Спас». Вера знаменитости укрепилась после тяжелой болезни — у нее обнаружили рак, но звезда смогла выйти в ремиссию. Сегодня она ведет подкаст «Собрались с мыслями», где открыто и честно говорит о религиозных вопросах. По этим причинам Донцова очень любит и чтит Пасху. И самостоятельно готовит пасхальную снедь — куличи, творожную пасху, красит яйца — и даже делится рецептами с подписчиками. «Весь православный мир празднует самый главный, самый светлый праздник — Пасху. Окончен долгий Великий пост, можно лакомиться вкусностями. Куличи любят все, включая тех, кто никогда не заходит в храм», — написала знаменитость в соцсетях в прошлом году. В этом же посте она рассказала, какой творог выбрать для пасхи. Сама писательница предпочитает покупать его на местном рынке.