Стало известно, во сколько обойдется праздничный стол на Пасху в России

РИА «Новости»: праздничный стол на Пасху обойдется в среднем в 971,97 рубля

Семейный праздничный стол на Пасху для россиян обойдется в среднем в 971,97 рубля. Об этом сообщило РИА «Новости» , подсчитав сумму на основе открытых данных и информации Росстата.

В стол включили кулич с изюмом и глазурью, творожную пасху с изюмом и дюжину яиц.

Наиболее бюджетными оказались яйца: 12 штук можно приобрести примерно за 123,1 рубля.

При расчете стоимости кулича использовался рецепт из 600 граммов муки, 250 миллилитров молока, трех яиц, 170 граммов сахара, 150 граммов изюма, 120 граммов сливочного масла, семи граммов дрожжей, ванильного сахара и щепотки соли.

Глазурь можно приготовить из яичного белка и 120 граммов сахарной пудры. При таком подходе кулич обойдется в 364,9 рубля. Цена творожной пасхи при рецепте из творога, сливок, сахара, изюма и ванильного сахара составит около 483,9 рубля.

Ранее стало известно, что Пасху отпразднуют больше 70% россиян. Больше трети будут встречать гостей или сами отправятся в гости.