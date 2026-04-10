Пасху отпразднуют больше 70% россиян

Праздновать Пасху в 2026 году планируют 73% россиян, 38% примут гостей или сами станут ими. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на проведенный опрос.

Среди респондентов 49% подтвердили желание праздновать Пасху, 24% заявили, что будут праздновать с большой вероятностью. Еще 15% россиян отказались отмечать праздник, а 10% скорее не будут.

Также 15% опрошенных отметили, что красят яйца на Пасху, куличи пекут 10% населения, а 8% устраивают застолье.

Однако 74% россиян признались, что не соблюдают Великий пост. Частично следуют ограничениям 18% респондентов, а 4% чтят пост полностью.

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи жителей страны старше 18 лет. Погрешность с вероятностью 95% составила около 2,5%.

Ранее стало известно, что Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми пасхальными яйцами. Средний чек за десяток яиц составил около 270 рублей.