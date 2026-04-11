Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

В субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. На службе о нем молились патриарх Иерусалимский Феофил III, паломники и представители духовенства.

Благодатный огонь появляется накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над ложем Гроба Господня. После схождения патриарх Иерусалимский зажигает свечи и раздает огонь собравшимся в храме.

В их числе присутствовала делегация Фонда Андрея Первозванного, которая привезет огонь в московский храм Христа Спасителя. Благодатный огонь приземлится в аэропорту Внуково вечером 11 апреля, спецрейс осуществит самолет «Валентина Терешкова» Роскосмоса.

В состав делегации ФАП входят председатель фонда Владимир Якунин, викарий патриарха всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност, ректор Московской консерватории Александр Соколов и другие деятели.