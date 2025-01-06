Сегодня 14:35 Светлый семейный праздник. Как отмечают Рождество Христово Православные верующие отметят 7 января Рождество Христово 0 0 0 Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Интересное

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Православные верующие 7 января встречают второй по значимости праздник — Рождество Христово. С ним связаны особые традиции: наши предки верили, что это время наполнено магией. Об истории праздника и рождественских поверьях — в материале 360.ru.

Окончание поста и Рождество в 2025 году Рождественский пост — это время, когда верующие могут сосредоточиться на духовных аспектах своей жизни, укрепить веру и очистить душу. Пост начался 28 ноября 2024 года, за 40 дней до Рождества. Он венчается праздничной Божественной литургией, а трапеза начинается с приобщения Святым Христовым Тайнам — Причастия. Божественная литургия длится около четырех часов, поэтому рождественский пост завершится ранним утром 7 января 2025 года. Рождественское застолье нужно начинать согласно церковным правилам: с сочива и постепенного добавления в рацион нежирного мяса, яиц и творога. Возвращаться к прежнему рациону рекомендуется в течение недели. Согласно Трудовому кодексу России, 7 января — один из нерабочих праздничных дней.

Фото: РИА «Новости»

История праздника По христианскому вероучению, Иисус появился на свет в городе Вифлееме. Туда пришли его родители — Дева Мария и ее супруг Иосиф, которого сам Господь выбрал для нее. В городе они не смогли найти пристанище, где им было бы место, поэтому остановились у пастухов в пещере с коровами и овцами. Именно там и родился Христос. В момент его рождения особое пророчество ознаменовало приход в мир Спасителя: на небе засияла Вифлеемская звезда. Она известила людей о приходе Мессии. Волхвы заметили этот символ и пришли поздравить Святую Марию с рождением сына. Они поклонились ему как новому царю Иудеи, поднеся особые подарки — золото, ладан и смирну.

Фото: РИА «Новости»

Очень скоро о рождении Иисуса Христа узнал и царь Ирод, который тогда властвовал в Иудее. Он понимал, что, согласно пророчеству, младенцу суждено стать новым царем иудейским. Не потерпев соперника, властитель приказал найти ребенка и расправиться с ним. Когда поиски не принесли результата, разъяренный Ирод велел избавиться от всех детей младше двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Но ангел предупредил Иосифа о решении царя. Так семья смогла спрятаться. За девять месяцев до появления Христа на свет Богородице явился Архангел Гавриил и принес благую весть о том, что она родит младенца и назовет его Иисусом.

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его не будет конца. Архангел Гавриил

Фото: РИА «Новости»

В чем суть православного Рождества Церковь глубоко почитает Рождество Христово. Этот праздник занимает второе место по важности после Пасхи. Празднику предшествует неделя праотцов, неделя отцов, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник. После идет попразднство и святки. Сам же праздник отмечают 7 января.

Фото: РИА «Новости»

Традиции Рождества в России В России Рождество начали отмечать в X веке после крещения Руси. До начала XIX века не принято было устраивать массовые гуляния. Известные сейчас обычаи открывать ярмарки, украшать елки и делать подарки пришли из европейских стран. В честь Рождества в православных церквях проходят торжественные службы. Они начинаются утром 6 января — в сочельник, а вечером верующие собираются на всенощное бдение с литией. Ровно в полночь 7 января начинается рождественская заутреня и ранняя Божественная литургия. Традиционно в канун праздника рядом со святынями возводят снежные рождественские вертепы. Внутри кукольного театра показывают сцену Рождества. Объемные фигурки отсылают к истории праздника. Традиционными персонажами остаются Дева Мария и младенец Иисус.

Интересно Святки — славянский праздник, который традиционно отмечали 12 дней, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня (19 января). Это напоминало о трех евангельских событиях: рождении Христа, поклонении волхвов и крещении Христа на реке Иордан. Древние славяне традиционно проводили первый день дома или у родных. На второй день женщины с детьми до года ходили в церковь, чтобы причащать их. Считалось, что это день младенцев. Уже с третьего дня отправлялись к родственникам и друзьям, захватив с собой самые лучшие угощения. Святки — славянский праздник, который традиционно отмечали 12 дней, начиная с Рождества Христова до Крещения Господня (19 января). Это напоминало о трех евангельских событиях: рождении Христа, поклонении волхвов и крещении Христа на реке Иордан. Древние славяне традиционно проводили первый день дома или у родных. На второй день женщины с детьми до года ходили в церковь, чтобы причащать их. Считалось, что это день младенцев. Уже с третьего дня отправлялись к родственникам и друзьям, захватив с собой самые лучшие угощения.

Фото: РИА «Новости»

Гадания Предки верили, что святки обладают особой магией, поэтому проводили обряды и пытались заглянуть в будущее. Гадания начинались с вечера 6 января и продолжались вплоть до Крещения. Чаще всего пытались узнать о семейной жизни. Девушки считали это время подходящим, чтобы узнать имя суженого. Колядки Особое место в культуре славян занимали колядования: поздним вечером на улицу выходили ряженые, которые пели песни (колядки), водили хороводы и желали всех благ в грядущем году. Обычно обрядовые песни содержат пожелания богатства, счастья и здоровья. Колядки делятся на «христославные» и «посевные». Первые посвящены Рождеству Христа, вторые связаны с языческим культом плодородия. Также колядка — это маленький рождественский рассказ о величайшем событии: рождении Спасителя.

Фото: РИА «Новости»

Рождественские обряды и гадания Гадания на суженого Это самый распространенный тип гаданий. Вопросы замужества особенно волновали девушке на Руси, так как брак был для них одним из самых главных событий в жизни. Популярное гадание — на имя. Девушки выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужчину, как его зовут. Согласно поверьям, такое же имя будет у мужа участницы ритуала. Некоторые надеялись встретить суженого во сне. Для этого под подушку клали четырех королей из гадальной колоды и приговаривали: «Суженый-ряженый, явись ко мне во сне». Самым популярным было гадание с зеркалами. Девицы брали большое зеркало и поменьше. Большое ставили на стол, а второе — напротив. Вокруг обязательно были свечи. Гадающая садилась перед зеркалом и призывала жениха: «Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный!». В галерее из зеркал должен был появиться образ будущего жениха. Гадания на будущее В Рождество гадали не только на любовь. Многие хотели узнать, станет ли новый год урожайным и успешным. Для этого люди выходили в полночь на перекресток и прислушивались. Если издалека доносились смех, пение и оживленные разговоры, следующие 12 месяцев должны быть радостными и веселыми. Также популярностью пользовалось гадание на воске. Зажженную свечу наклоняли над чашей с холодной водой, а по форме застывшего воска предсказывали будущее. Обряды Вечером 6 января принято вспоминать об ушедших в мир иной членах семьи. Принято считать, что душам умерших позволено в этот день вернуться домой, чтобы повидаться с близкими. На праздничный ужин в сочельник зовут в дом гостей, особенно тех, кто не может отметить праздник на широкую ногу. Это связано с притчей, согласно которой на Рождество в облике нищего может прийти сам Господь.

Фото: РИА «Новости»

Что должно быть на столе: рождественские блюда в России Вечер перед Рождеством проходит за особым рождественским ужином. Всего в этот день принято подавать 12 блюд по числу сопровождавших Иисуса апостолов. В меню могут быть: кутья, салат из свеклы и чернослива, взвар, винегрет, грибной суп, салат из соленых огурцов и капусты, пшенка с грибами, солянка, постный борщ, жареная рыба, вареники с капустой или картошкой, голубцы с морковью и рисом, вареный картофель. К чаю подают медовик, пирожки, орехи и рулет с маком. Взвар представляет собой компот из фруктов и сушеных ягод. Сочиво — это кутья, которую готовят только на Рождество. В нее добавляют орехи, изюм и мак. Обязательный напиток на праздничном столе — кисель.

Фото: РИА «Новости»

Рыбное блюдо на рождественском ужине связано с библейской притчей о том, как пять тысяч голодных удалось накормить рыбой. К рождественскому ужину можно приготовить блины. Они должны быть и постными, и скромными. Первые едят «до первой звезды», вторые — все последующие дни праздника. Традиционно к рождественскому столу подавался суп из квашеной капусты — капустница. Еще одно важное блюдо — козули. Это пряники в виде зверушек и человечков.

Фото: Pxhere

Кому молиться в Рождество В Рождество православные христиане традиционно посещают церковь и возносят молитвы во славу Господа. В этот день верующие молятся высшим силам об обретении счастливой и благополучной жизни. Молитва на счастье: «Господи, спаситель наш. Услышь раба своего (имя). Молю Тебя, Отец небесный, даруй мне веру искреннюю и освети путь мой тернистый. Научи следовать за Тобой и исполнять волю Твою. Дай обрести покой душевный и не терзаться муками совести. За себя прошу и за весь род людской: благость Твоя да снизойдет на нас. Счастье земное и покой душевный будут в нашей жизни. Твоими молитвами да наполнятся души наши. Аминь». Молитва о благополучии и счастье Богородице: «Святая Спасительница рода людского. Услышь молитвы рабов Божьих. Воздаем Тебе слова искренние и радуемся вместе с Тобой в этот праздник. Ты даровала нам Спасителя нашего. Узри же наши чаяния и не оставь нас в час трудный. Даруй нам покровительство свое, да не оставь нас в сомнениях и робости. Проведи нас путем истинным и праведным. Молим Тебя, заступница, дай сил справиться с напастями и не убояться трудностей. Счастье наше вверяем Тебе, души наши тянутся к свету Твоему. Аминь».

Фото: РИА «Новости»

Молитва на счастье в любви: «Пресвятая Богородица, Царица Небесная. Только Ты сможешь понять и услышать меня. Взываю к Тебе и молю о защите меня, раба грешного (имя). Сердце мое для любви открыто, да не идет она ко мне. Пусто в душе моей и горестно. Даруй мне любовь искреннюю и праведную. Покажи избранного моего, свыше данного. Пусть наши судьбы в одну переплетутся и при поддержке твоей жизнь наша будет праведной. Аминь». Молитва о счастье детей: «Господи Боже, спаситель наш, взываю к Тебе. Милости прошу у тебя за детей своих (имена). Сохрани и помилуй их, укрой своей дланью. Убереги от помыслов дурных и направь на путь истинный. Чада Твои малые, несмышленые. Открой им истину и позволь жить без греха в душе. Освети их путь и защити от глаза дурного, слова нечистого. Буду молить Тебя, возносить слова светлые и чистые. Помоги мне воспитать чад своих в вере истинной и счастье. Аминь».

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено делать в Рождество Предки верили, что в Рождество нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и бытовыми делами: не стоит вязать, шить, наводить порядок, стирать, чистить двор и рубить дрова. А еще они были убеждены, что если вынести мусор, то вместе с ним из дома уйдет и удача. Все языческие поверья остались далеко в прошлом. Именно поэтому, как и в любой церковный праздник, добросовестный христианин не ссорится с родными и близкими, не сквернословит, не злоупотребляет пищей и напитками и подает милостыню тем, кто в этом нуждается.

Фото: РИА «Новости»

Народные рождественские приметы Приметы на погоду — Ударит крепкий мороз — к жаркому лету. — Оттепель на Рождество — к весенним холодам. — Снег в сочельник — год будет богат на хорошие вести. — Вьюга бушует в этот день — весна придет рано. — Ясный день в Рождество — к хорошему урожаю на полях. — Распоясалась метель — к богатому урожаю меда. — Праздник выпал на новолуние — год будет неурожайным.

Фото: Pxhere

Приметы на здоровье — Древние славяне смотрели на кутью и сочиво, чтобы понять, какое самочувствие будет в предстоящем году. Если они были пышные и вкусные, то и здоровье будет отменным, тонкие или не самого приятного вкуса — к болезням. — Считалось, что нельзя заниматься в этот день рукоделием. Те, кто проводил день за этим занятием, по поверьям, болели и накликали беду своим близким. Была поговорка: «Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепыш родится». — Славяне, у которых было собственное хозяйство, давали курице одновременно воду и зерна и смотрели за реакцией. Если пернатая выбирала сначала зерно — это к здоровью и долголетию, а если предпочитала воду — это к хворям.

Приметы на деньги — Увидеть в Рождество мышь — к финансовым потерям. — К тем, кто расставлял в доме несколько мисок с зерном в укромных уголках, в семью приходили достаток и изобилие. — В этот день принято зажигать свечи, чтобы привлечь богатство. — На праздничный стол ставили пирог, в который заранее прятали монетку. Того, кто получал кусок с монеткой, ждало финансовое благополучие.

Фото: Pxhere

Приметы на удачу — Увидеть в этот день огромную собаку — к удаче. — Древние славяне ставили отдельное блюдо с праздничного стола для домового. Его было принято прятать за печку. В ответ на это от духа дома ждали покровительства и помощи в делах и начинаниях. — В Рождество предки приглашали гостей и смотрели, кто первым явится. Если первым приходил темноволосый мужчина, то от года ждали удачи.

Наши предки верили, что, чтобы не навлечь на себя беду, в святой праздник нужно было соблюдать особые правила. — Не проводить Рождество в одиночестве, иначе год пройдет без поддержки родных и близких. — Приглашать очень много гостей и накрывать богатый стол. Однако звать следует только тех, кто приносит в дом радость и счастье. — Домашних животных нужно хорошенько накормить. По поверьям, довольные питомцы приносят удачу в финансовых делах.

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Что подарить в Рождество близким и друзьям Персонализированное ювелирное украшение Ожерелье или браслет с инициалами или важной датой для вашего близкого. Оно может быть сделано из серебра или золота и украшено камнями, соответствующими месяцу рождения получателя. Умная фоторамка Цифровая рамка, которая может синхронизироваться с облачными аккаунтами или социальными сетями и показывать новые фотографии по мере их добавления. Отличный способ держать близких в курсе последних событий и напоминать им о том, что любите их.

Фото: Freepik

Комплект для вязания или рукоделия Если ваш близкий любит рукоделие, подарите ему комплект для вязания, вышивки или шитья с всем необходимым для начала нового проекта. В рождественские праздники такой подарок добавит уюта и тепла в дом. Ароматерапевтический набор Набор с эфирными маслами, ароматическими свечами и диффузором для создания успокаивающей атмосферы в доме. Это может быть отличный способ расслабиться после напряженного дня. Сейчас легко найти запахи абсолютно на любой вкус.

Фото: Freepik

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