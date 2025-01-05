Россиянам рассказали о самой короткой рабочей неделе в 2025 году

Первая рабочая неделя в январе 2025 года в России будет двухдневной

Первая рабочая неделя в 2025 году в России будет самой короткой, в ней всего лишь два дня. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

В стране новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а работать придется 9-го и 10-го числа.

Всего в январе праздничных и выходных дней будет 14, остальные 17 отмечены в календаре как рабочие.

Правительство предусмотрело и перенос выходных дней. Например, за выходной в субботу, 4 января, россияне отработают 2 мая, а 31 декабря 2025 года назначили рабочим за воскресенье, 5 января.

Ближайшие праздничные нерабочие дни придутся на 7 января (Рождество Христово) и 23 февраля (День защитника Отечества).

Ранее стало известно, что примерно треть россиян продолжили работать в новогодние праздники.