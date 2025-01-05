Более 500 храмов будет работать в Москве в Рождество

В Рождество в Москве будет работать более 500 храмов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава департамента межрегиональных связей и национальной политики столицы Виталий Сучков.

«Будет работать более 500 храмов, как и обычно», — сказал он.

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января. Православные христиане накануне праздника посещают службу, а затем отмечают его вместе со своей семьей.