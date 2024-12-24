Эксперт по этикету Холгова: не стоит дарить на Новый год слишком дорогие подарки

В преддверии Нового года и Рождества президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в интервью изданию «Абзац» поделилась советами о том, как выбрать подарок.

«Прежде всего нужно учитывать желания человека. Возможно, он случайно обмолвился о своих предпочтениях. В таком случае можно смело подарить ему то, о чем он говорил», — рассказала эксперт.

Если о желаниях человека мы ничего не знаем, можно воспользоваться списком универсальных подарков. Это могут быть книги в красивом переплете, красиво и со вкусом оформленные сладости или шампанское, фарфор, столовое серебро.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что близким людям допустимо дарить одежду, но при этом важно помнить о запрете на слишком дорогие презенты.