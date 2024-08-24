Сегодня 19:42 А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти? Биолог Игнатенко: в Подмосковье уже можно собирать благородные грибы 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Опытные грибники знают все секреты леса, но есть и новички, которые идут на «тихую охоту» впервые. Чтобы насобирать полное лукошко, нужно не только знать места, но и разбираться в самих грибах — это поможет не оказаться на больничной койке, или, того хуже, на том свете. Сейчас грибной сезон в Московской области в полном разгаре. Куда следует отправиться за хорошим «уловом» — в материале 360.ru.

Какие грибы уже пошли в Подмосковье летом-2024 Этим летом в Подмосковье уже пошли грибы, причем благородные: белый гриб, подберезовик и подосиновик, рассказала 360.ru биолог Мария Игнатенко. «Они традиционно встречаются у нас в Подмосковье, но, кроме благородных грибов, пошли уже и грузди, и лисички, и маслята», — рассказала специалист. По ее словам, лето выдалось действительно грибным. «Потому что грибы встречаются и в Подмосковье, и в других областях. Например, в Тверской области тоже очень-очень активно растут», — отметила Игнатенко.

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Какие грибы собирать в Московской области осенью 2024 года Существует так называемый календарь грибника — в зависимости от месяца можно насобирать разный «улов», — рассказала биолог. «Потому что грибы вырастают именно сезонными», — добавила она. Сентябрь Август и сентябрь — пик грибного сезона. В первый осенний месяц можно успешно собирать белые грибы, подосиновики, подберезовики, моховики и лисички. «Ну и, конечно, уже начинаются опята. Опята — это традиционно осенние грибы», — рассказала Игнатенко. Октябрь В октябре любители «тихой охоты» собирают опята, шампиньоны, моховики, рыжики и белые грибы. Ноябрь В ноябре основной «улов» — это опята и вешенки.

Это одни из самых последних грибов, которые встречаются. Мария Игнатенко биолог

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Где искать грибы в Подмосковье: топ грибных мест Истра Леса в районе Истры невероятно богаты опятами. Местные грибники по несколько раз в неделю возвращаются домой с полными корзинками. В районе разлива реки Истры любители «тихой охоты» смогут найти белые грибы и подосиновики. Ногинск В рощах по берегам Клязьмы и Черноголовки в Ногинске тоже можно насобирать немало грибов. В своих сообществах грибники делятся хорошим «уловом»: здесь не так много белых, но есть опята и лисички.

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Граница с Владимирской областью Леса на границе Московской и Владимирской областей считаются одними из самых плодородных. Здесь можно насобирать белых грибов и подосиновиков. Несмотря на то что в 2024 году среди грибов оказывается немало червивых, «охоту» все равно можно назвать успешной из-за масштабов «улова». Чехов Недалеко от Чехова тоже есть «злачные» места, откуда грибники приносят килограммы опят и лисичек. Лучше всего отправиться в районы населенных пунктов Мелехово и Оксино. У многих опят уже очень большие зонтики, но и молодые грибы все еще можно найти. Можайск Под Можайском в районе Кубинки помимо опят можно найти лисички. Благородных грибов в этом году здесь не так много, но что засолить — всегда найдется. Нахабино К северо-востоку и югу от Нахабина расположились густые леса, где не так много поселков. Если отправиться туда, с местными не придется сражаться за «улов». Знатоки «тихой охоты» собирают здесь те же опята.

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Съедобные грибы в Подмосковье Белый гриб дубовый Самый известный и популярный представитель грибного мира. Он считается одним из лучших по своим качествам, образуя крупные мясистые плодовые тела. Этот гриб считается деликатесом — у него высокие вкусовые качества. Белый гриб березовый Он образует грибокорень под березой, поэтому его следует искать в рощах. Преимущественно растет на прохладных глинисты и песчаных почвах. Белый гриб еловый Этот гриб растет в прохладных хвойных и смешанных лесах с покровом из мха и трав, рядом с соснами и елями. Его чаще всего используют в блюдах. Белый гриб боровой Соседи этого гриба — сосны, ели, дубы и каштаны. Растет на песчаных почвах, часто встречается вдоль пляжей. Мякоть гриба имеет запах жареных орехов. Подберезовик Этот гриб предпочитает смешанные леса и разреженные лиственные рощи с березами. Опытные грибники «охотятся» за ним в середине июля. Однако эти грибы очень хорошо впитывают токсины. Подосиновик Подосиновик образует микоризу только рядом с осинами и очень удачно прячется в осенней листве этих деревьев. Его мякоть нежна и вкусная. Вешенка Этот гриб можно встретить в лесу в течение всей осени — плодоносит до заморозков и первого снега. Также в список съедобных грибов Подмосковья входят лисички, сморчки, рыжики и моховики.

Фото: Pxhere

Условно-съедобные грибы Существуют так называемые условно-съедобные грибы. Например, волнушки, рассказала Игнатенко. «Считается, что они накапливают тяжелые металлы. А раньше свинушки достаточно активно собирали и ели. Дело в том, что взгляд на некоторые грибы меняется. Вот и есть категории условно-съедобных. Их, в принципе, можно употреблять в пищу, если, допустим, вымачивать», — объяснила специалист. К условно-съедобным также относятся: Рядовка; Горькушка; Опенок; Трутовик; Ложная лисичка;

Фото: Pxhere

Как отличить ядовитые грибы от съедобных По словам Игнатенко, необходимо собирать только те грибы, которые человек точно знает «в лицо». У грибов есть двойники, их называют ложными. «Грибов очень много самых разных видов. И дело в том, что даже у традиционных грибов <…> есть некоторые подварианты. Допустим, белый гриб, бывает боровой, бывает дубовой. Они немножко внешне различаются по цвету шляпки, по толщине ножки», — рассказала специалист. Желчный гриб похож на белый, но он очень горький на вкус. Есть сатанинский гриб, и он тоже похож на белый, но у него красная ножка. «Если человек никогда так подробно в грибах не разбирался, обычный человек может и перепутать. Поэтому еще раз повторюсь: основное правило — это собирать только те грибы, которые вы точно знаете. Конечно, это опыт — в ряде случаев лучше всего посоветоваться с опытным грибником», — предупредила Игнатенко.

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Чем опасны несъедобные грибы Собирать неизвестные грибы очень опасно, так как отравление несъедобными видами считается одним из самых серьезных, предупредила биолог. У белой поганки есть очень сильный токсин — аманитотоксин. «Одного гриба достаточно для летального исхода. Если человек съест одну бледную поганку, то он, к сожалению, умрет. Коварство ряда грибов, особенно белой поганки, в том, что симптомы появляются не сразу. Симптомы отравления, если человек съел бледную поганку, могут появиться и через 24 часа», — объяснила Игнатенко. Сначала может быть период ложного благополучия, после чего начнется интоксикация. Человека не всегда успевают довезти до больницы. «Отравление грибами очень серьезное, поэтому после сбора грибов нужно тщательно их пересматривать, собирать изначально только те грибы, которые вы точно знаете. Когда вы их чистите, еще раз их пересмотреть — это вас подстрахует от попадания какого-то непонятного гриба, который, допустим, может оказаться и ядовитым», — заключила специалист. Перед употреблением в пищу грибы рекомендуется тщательно отваривать. Такой способ поможет удалить бактерии, рассказала ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина.