Биотехнолог Куликов: грибы помогают выводить токсины из организма и улучшают пищеварение

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХа Дмитрий Куликов рассказал о полезных свойствах грибов. Многие из них способны адсорбировать и выводить токсины из организма, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, такой эффект достигается благодаря содержанию клетчатки. Пищевые волокна также улучшают пищеварение, снижают уровень глюкозы в крови и не дают вредным микроорганизмам накапливаться в толстом кишечнике.

Специалист добавил, что грибы — отличный источник витаминов D и группы B. Кроме того, в составе есть пребиотики, калий, медь и селен.

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