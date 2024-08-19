Биотехнолог Куликов: грибы помогают выводить токсины из организма и улучшают пищеварение

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХа Дмитрий Куликов рассказал о полезных свойствах грибов. Многие из них способны адсорбировать и выводить токсины из организма, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, такой эффект достигается благодаря содержанию клетчатки. Пищевые волокна также улучшают пищеварение, снижают уровень глюкозы в крови и не дают вредным микроорганизмам накапливаться в толстом кишечнике.

Специалист добавил, что грибы — отличный источник витаминов D и группы B. Кроме того, в составе есть пребиотики, калий, медь и селен.