Врач Тананакина посоветовала варить грибы, чтобы уничтожить бактерии и вирусы

Перед употреблением в пищу грибы рекомендуется тщательно отваривать. Этот метод приготовления помогает удалить бактерии с их поверхности, сообщила РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

По ее словам, наиболее безопасный способ приготовления грибов — это их тщательное отваривание. Таким образом уничтожаются не только вирусы и бактерии, но и споры грибов, уточнила эксперт.

Также она отметила, что готовка грибов при высоких температурах способствует лучшему усвоению витаминов и питательных веществ, содержащихся в них, добавил сайт KP.RU.

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте