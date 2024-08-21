Врач Тананакина посоветовала варить грибы, чтобы уничтожить бактерии и вирусы

Перед употреблением в пищу грибы рекомендуется тщательно отваривать. Этот метод приготовления помогает удалить бактерии с их поверхности, сообщила РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

По ее словам, наиболее безопасный способ приготовления грибов — это их тщательное отваривание. Таким образом уничтожаются не только вирусы и бактерии, но и споры грибов, уточнила эксперт.

Также она отметила, что готовка грибов при высоких температурах способствует лучшему усвоению витаминов и питательных веществ, содержащихся в них, добавил сайт KP.RU.