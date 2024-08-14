Глава союза дачников Чаплин: опята осенние укрепляют иммунитет

Опенок осенний, известный также как Armillaria mellea, укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина и сахара в крови и улучшает обменные процессы. Об этом рассказал председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в этих грибах содержатся витамин D, кальций, калий, магний, аминокислоты и жирные кислоты. Кроме того, опята обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также очищают печень.

Собирать нужно только молодые грибы, отметил Чаплин. После сбора их следует очистить от почвы мягкой щеткой и съесть в течение нескольких дней.

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