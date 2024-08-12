Роспотребнадзор по Петербургу: в белом грибе белка больше, чем в говядине или рыбе

Жителям Петербурга порекомендовали добавить в рацион питания белые грибы. Специалисты Роспотребнадзора рассказали «Петербургскому дневнику» , что в них содержится белка в три раза больше, чем в говядине или рыбе.

Этот гриб богат калием, кальцием, магнием, хлором, фосфором и натрием. В нем также содержатся железо, рубидий, фтор, хром, кобальт, витамины группы В, С, Е, РР.

Белые грибы необходимо есть людям, страдающим от болезней глаз. Они сохраняют остроту зрения и укрепляют нервную систему.