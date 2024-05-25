Сегодня 01:04 Россияне столкнулись с нашествием лосей в городах. Сохатым стало тесно в лесу? Ветеринарный врач Поддлужнов: лоси пошли в города из-за дефицита еды в лесах 0 0 0 Фото: Pixabay Экология

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Молодые лоси начали массовую миграцию в российские города. Нахождение лесных гигантов в городской черте опасно как для них самих, так и для людей. Напуганные сохатые попадают под машины, что заканчивается для них гибелью, а для водителя — крупным штрафом в добавок к поврежденному транспортному средству. Кроме того, лоси могут напасть на человека. О причинах миграции и способах защиты от лесных гостей узнал 360.ru.

В каких городах заметили лосей в мае 2024 года

Сотрудники экстренных служб Москвы в пятницу, 24 мая, приняли сразу несколько десятков звонков от жителей Новогиреева с сообщением о гуляющих по улицам лосях. Одно из животных залезло освежиться в Кошачьем пруду на Свободном проспекте ранним утром. Очевидец рассказал 360.ru, что посмотреть на животное собралось несколько десятков человек.

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Для еще одного зверя выход в город закончился печально. Во время перехода шоссе Энтузиастов под развязкой МКАД лось попал под фуру. Свидетельница происшествия сообщила, что на место аварии прибыли сотрудники Московской автоинспекции. По последним данным, животное погибло от полученных травм.

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Для востока Москвы присутствие лосей в городе не удивительно. В этой части столицы находится национальный парк «Лосиный остров», откуда привыкшие к городскому шуму животные часто выходят на улицы. В пятницу, 24 мая, лося заметили во Владимире на улице Комиссарова. Животное пыталось пробраться через забор на территорию детского сада. Но лесной гость только потоптался на парковке, потому что для перепрыгивания через забор у него не хватило роста.

Днем ранее плывущего по Волге лося заметили гуляющие по набережной жители Костромы. Присутствие зрителей и стоящий на приколе теплоход животное ничуть не смутили. Утром еще один лось пробежал по Советской улице. Как сообщило издание k1news, зверя напугал жестокий водитель, который преследовал гостя из леса, подбадривая его криками. Как действует напуганный лось, на себе испытала жительница Башкирского города Салават. Она вывела во двор собаку, где уже носилось молодое парнокопытное. Увидев лающего пса, лось сбил пенсионерку и помчался дальше, напугав по дороге еще одного прохожего.

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Благополучно все закончилось для гуляющего по Ижевску лося и его жителей. Специалисты Минприроды Удмуртии вместе с сотрудниками республиканского зоопарка и представителями военного общества охотников перехватили рогатого, пока он не выбежал на дорогу и ни на кого не напал. Лося временно усыпили эвакуировали в лес, где он проснулся и ушел в свою родную среду обитания.

Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов Удмуртии

Министерство экологии Московской области предупредило водителей о начале весенне-летней миграции лосей, которые начали выходить на дороги. Руководитель ведомства Тихон Фирсов пояснил, что животные начали менять места обитания в поисках пищи и попытке скрыться от кровососущих насекомых.

«Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились», — отметил он. При этом министр напомнил, что штраф за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей. Поэтому автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, а в темное время суток включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

Почему лоси выходят из лесов в города

В Москве и Московской области зверей начали защищать, их популяция увеличилась, а объем еды остался прежним, поэтому они начали выходить к людям. Об этом в беседе с 360.ru заявил ветеринарный врач Андрей Подлужнов. Так он объяснил приход диких зверей в города. «Все идет от нехватки еды и ресурсов. Если бы у нас вместо леса были джунгли и там на каждом углу росли апельсины-мандарины, лоси бы оттуда не выходили. Но в нашей средней полосе леса недостаточно продуктивны по еде. Грубо говоря, один гектар способен прокормить только пол-лося. Емкость леса ограничена, поэтому они и начали расширять свой ареал», — пояснил специалист.

Комментируя выход лосей на улицы Москвы, Поддлужнов пояснил, что в этом случае можно говорить о городских животных, которые обитают в национальном парке «Лосиный остров» и давно привыкли и к людям, которых воспринимают как назойливых гостей леса, и к шуму, который доносится до них с улиц. Но при этом вести себя при появлении животного нужно осторожно.

Лось, который выходит к людям, все равно нервничает. Поэтому его нельзя пугать, то есть махать руками, пытаться отогнать — он может сильно стрессануть. Испугавшийся лось, учитывая, что у него в природе особо врагов нет, может повести себя неадекватно. Андрей Подлужнов ветеринарный врач

Подлужнов посоветовал при встреча с лосем медленно его обойти на достаточном расстоянии, не поворачиваясь к нему спиной, чтобы выйти из его поля зрения. Если рогатый встретился человеку с собакой, то ее нужно сразу отвести подальше, чтобы она своим лаем его не напугала. «Если лось побежал на человека, то главное уйти с его линии атаки. Спрятаться за дерево, за машину, за дом. Не строить из себя героя и не пытаться шуметь — это бесполезно. Он уже увидел цель и значит его уже ничем не напугать», — пояснил специалист. Он напомнил, что средний вес лося составляет около 400 килограммов. Он способен забить копытами волка, поэтому расправиться с человеком ему ничего не стоит. Подлужнов добавил, что обычно лоси в городе надолго не задерживаются. Они понимают, что там им не комфортно, поэтому обычно сами возвращаются в леса.