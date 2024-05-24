В Салавате лось галопом промчался по двору и сбил с ног пенсионерку

Пожилая жительница Салавата пострадала при встрече с лосем. С животным она неожиданно столкнулась 23 мая во дворе жилого дома, куда прискакало парнокопытное.

Лось стремительно носился по придомовой территории. Его пробежку зафиксировали камеры домофона. Момент, когда животное налетело на гулявшую с собакой пенсионерку, успел снять на видео очевидец.

Какие травмы получила женщина, неизвестно. На кадрах видно, что она упала на асфальт, а лось помчался дальше.

До встречи с пенсионеркой животное успело напугать еще одного пожилого местного жителя. Мужчина вышел из подъезда и буквально застыл на месте, увидев скачущего по двору лесного гостя.