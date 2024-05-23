Минэкологии Подмосковья предупредило о частых случаях выхода лосей на дороги

Минэкологии Московской области предупреждает водителей об участившихся случаях выхода лосей на дороги. По словам представителей ведомства, это связано с начавшейся у животных весенне-летней миграцией.

«Сейчас аварии с участием сохатых в регионе участились, это связано с тем, что животные пересекают дороги в поисках пищи, кроме того, назойливые кровососущие насекомые также могут быть виновниками выхода лосей на автотрассы», — отметил министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

За сбитое животное водителям грозит штраф. Так, за лося придется заплатить 80 тысяч рублей, за благородного оленя — 70 тысяч рублей, за кабана — 30 тысяч рублей. Чтобы избежать неприятных инцидентов, автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, а в темное время суток включать противотуманные фары с рассеивающим светом.

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