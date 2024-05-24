Большегруз сбил лося на шоссе Энтузиастов

Источник 360.ru: на шоссе Энтузиастов в ВАО Москвы грузовик сбил лося

На востоке Москвы грузовик сбил лося. Окровавленное животное заметили на шоссе Энтузиастов и вызвали экстренные службы, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в Ивановском муниципальном округе утром 24 мая. Проезжавшие по шоссе Энтузиастов водители увидели под развязкой с МКАД окровавленного лося. По информации источника, к месту ДТП выехала полиция.

«Ехала на работу, проезжала мимо него в 08:15 примерно — был там. <…> Его сбил водитель фуры, на месте были уже ДПС», — рассказала 360.ru очевидица.

Раненое животное сняли на видео. Лось лежал у края дороги, возле отбойников. На асфальте виднелись следы крови.

Другого дикого парнокопытного заметили в Новогиреево. Животное ходило по улицам и плавало в Кошачьем пруду. 360.ru показал видео с лосем.