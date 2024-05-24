Лось искупался в Кошачьем пруду на востоке Москвы

Жители Новогиреево в Восточном административном округе Москвы заметили лося и позвонили спасателям. Животное ходило по улицам и купалось в Кошачьем пруду, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе. Молодое парнокопытное без рогов заметили на проезжей части в районе дома по Зеленому проспекту, 40 корпус 1. Очевидец заявил, что животное убежало в сторону школы. Затем лося увидели между домами. Женщина сказала, что, со слов ее знакомых, оно попало под автобус в районе станции метро «Новогиреево».

Другие заявители утверждали, что лось примерно с пяти часов утра плавал в Кошачьем пруду на Свободном проспекте. Очевидец рассказал 360.ru, что у водоема собралась толпа зевак.

«Я вышел из подъезда, народ человек 15-20 стояло, смотрело, двое-трое снимали тоже», — сказал он.

В Дмитровском городском округе спасли раненого семидневного лосенка. Заметившая его женщина позвонила в Госветслужбу Подмосковья.