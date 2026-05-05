05 мая 2026 16:42 Неделя-две — и полетят! Как защитить себя и дачный участок от комаров Энтомолог Ефременко: комары в Подмосковье не переносят опасные болезни 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Эксклюзив

Экология

Природа

Россия

Москва

Водоемы

Насекомые

С приближением устойчивого тепла в Центральной России активизируются кровососущие насекомые. Больше всего хлопот жителям региона доставляют комары и мошка. Когда ждать пика их активности, может ли гнус в Подмосковье разносить заболевания, как защитить свой участок и есть ли смысл тратить деньги на дорогие спреи, разбирался 360.ru.

Когда в Подмосковье проснутся комары и мошка До массового появления комаров и мошки в Центральной России осталось совсем немного. Тепло наступает, и насекомые вовсю откладывают яйца, предупредил в беседе с 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. «Думаю, уже скоро. Еще неделя, максимум две — и они полетят. В частности, комары довольно быстро окукливаются», — пояснил эксперт. Процесс начнется, как только водоемы и почва прогреются. В условиях короткого лета в московском регионе природа сжала цикл развития кровососущих до минимума.

Переносят ли комары в Подмосковье опасные болезни

В отличие от тропических широт, где комар — переносчик лихорадки или малярии, жителям Московской области нечего опасаться, кроме неприятных ощущений от укусов. По словам энтомолога, местная популяция абсолютно безопасна. «У нас бояться нечего. Да, это дискомфорт, когда на вас нападают тучами, но малярию они не разносят. Неприятны только сами укусы, и если человек не аллергик, то риски отсутствуют. С другой стороны, я и не слышал, чтобы была мощная аллергия на укус комара или мошки», — отметил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Ефременко добавил, что куда суровее выглядит ситуация на севере России — в Мурманской области, Карелии, Сибири или Якутии. Там комары отличаются огромной численностью и агрессивностью. Впрочем, переносчиками опасных недугов они также не являются. «Если вы собираетесь на север, то там действительно жутко. Бывает, дышать невозможно», — сказал эксперт. Почему репелленты не работают в жару и как защититься от комаров Магазины пестрят спреями, обещающими восемь и больше часов защиты, но зоолог посоветовал не питать иллюзий насчет действенности репеллентов, особенно если речь идет о физической активности или отдыхе на природе.

Спреи помогают, но нужно понимать, как они работают. Представьте, что идете в поход, на вас рюкзак, вы много двигаетесь, потеете. Пот смывает все репелленты, и они действуют ровно 15 минут — как мертвому дробина.

По словам Ефременко, для борьбы с кровососущими насекомыми не требуется массовая заблаговременная обработка лесов и полей. Важнее другое — банальная уборка на собственном участке. «Если на участке стоит бочка с водой, лучше слить эту воду, чтобы в ней не было рассадника», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Комарам не нужен именно пруд или озеро, подойдет любая емкость с водой: ведро, открытая банка, бутылка и прочее. Туда они смогут откладывать яйца, поэтому лучше заранее убрать все лишнее. Вторая по важности мера — борьба с влажной травой, которая способствует размножению насекомых.

Ее нужно скашивать, следить за участком. То есть все меры встраиваются в хозяйственную деятельность человека.

Если в расположенном неподалеку от дома водоеме водится рыба, то природа сама справится с проблемой не хуже дезинсекции. Ефременко пояснил, что в этом случае количество насекомых будет куда меньше. «Если рыбы много, то комары или мошка будут в минимальном количестве. Мальки очень влияют на регуляцию. И конечно, насекомоядные птицы: синицы, ласточки, мухоловки. Они уничтожают насекомых тоннами», — заключил энтомолог.