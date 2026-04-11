Россиян предупредили об опасных комарах в Краснодарском крае

Комары рода Aedes, которые могут являться переносчиками возбудителей тропической лихорадки, водятся в Краснодарском крае, однако риск заболеть из-за них в России сводится к минимуму. Об этом РИА «Новости» рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, такие комары обитают в стране с 2008 года, однако вспышек заболеваний не случалось, и они маловероятны в будущем.

Для развития вируса необходима высокая температура воздуха, которая будет держаться на протяжении длительного времени.

«Идеальная температура для передачи тропической вирусной лихорадки — это +30-32 градуса, у нас это не самые частые температуры», – пояснил эксперт.

