Россиян предупредили об опасных комарах в дачных бочках

Биолог Гордеев: в емкостях с водой на даче могут появиться переносчики инфекций

Бочки с водой на дачных участках могут стать местом размножения комаров, в том числе переносчиков опасных заболеваний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«В бочках могут размножаться комары всех трех основных родов (малярийные, лесные и городские), но больше всего бочки предпочитают так называемые городские комары», — сказал Гордеев.

Эксперт уточнил, что в большинстве регионов России комары не переносят смертельно опасные инфекции, однако могут быть связаны с передачей дирофиляриоза. Это паразитарное заболевание, при котором дирофилярии могут поселяться под кожей, в области глаз или даже внутри глазного яблока. Очаги болезни обнаруживали, в том числе, в Подмосковье. Среди симптомов специалист назвал зуд, уплотнения и ощущение движения, а лечение возможно только хирургическим путем.

Гордеев также напомнил, что в Волгоградской и Астраханской областях существуют природные очаги лихорадки Западного Нила, хотя случаи заражения остаются редкими.

«Чтобы предотвратить размножения комаров на даче, можно проводить обработку воды в бочках ларвицидными препаратами — специализированными препаратами бактериальной природы для уничтожения личинок насекомых (комаров, мух) в местах их размножения. Они безвредны для человека, животных и растений, но в кишечнике насекомого разлагаются на токсичные для насекомого фрагменты, и личинки погибают. Однако такую обработку необходимо повторять каждые 10 дней. Гораздо более простой и вполне надежный способ — плотно закрывать бочки крышками или полиэтиленовой пленкой», — заключил биолог.

Ранее доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин предупредил, что укусы комаров опасны не только для людей, но и для домашних животных. По его словам, они могут вызывать у питомцев сильный зуд, раздражение кожи и аллергические реакции.