В США студент ради науки подставился под укусы сотни голодных комаров

В США студент Технологического института Джорджии Крис Цзо вызвался добровольцем в необычном эксперименте и подставился под укусы голодных комаров. Об этом сообщило издание The Conversation .

Этический комитет вуза одобрил эксперимент, убедившись, что студент в безопасности и никто его не принуждал к участию. Комаров для исследования выбрали здоровых, обитавших в штате Джорджия.

Цзо провел четыре минуты в комнате, где находились 100 голодных комаров. Парень надел только сетчатый костюм, который, как считали авторы исследования, его защитит. Только на деле комары все же смогли добраться до кожи студента. На его теле нашли многочисленные укусы.

«Четыре минуты — это слишком долго», — написал студент научному руководителю после выхода из комнаты.

Целью проекта было отслеживание траектории полета комаров, чтобы понять, как они выбирают своих жертв. Выяснилось также, что их особенно привлекает углекислый газ.

Цзо и дальше участвовал в эксперименте, но уже надевал плотную одежду с длинными рукавами, маску и перчатки. Позже его заменили манекеном — черным пенопластовым шаром на палке с баллоном углекислого газа.

В результате трехлетнего эксперимента ученые смогли создать математическую модель поведения комаров. Это необходимо для разработки более эффективных методов их поимки или отпугивания.

