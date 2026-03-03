Энтомолог Гончаров отметил, что снежная зима создала благоприятные условия для выживания комаров и клещей

Зима с обильным снегом в Москве вызывает вопросы о том, насколько активно будут размножаться насекомые летом. Сайт KP.RU обратился к старшему научному сотруднику лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Антону Гончарову за разъяснениями.

Специалист объяснил, что снег действует как одеяло для насекомых, создавая благоприятные условия для их выживания. Каждый сантиметр сугроба смягчает промерзание почвы примерно на один градус.

По словам ученого, высота сугробов зимой лишь косвенно влияет на популяцию комаров. Гораздо важнее погодные условия после таяния снега. Если сразу будет тепло, комары размножатся быстро. Но если придут заморозки, развитие насекомых замедлится, и часть популяции погибнет.

Гончаров отметил, что комары отлично приспособились к зимовке и могут существовать в любой стадии жизненного цикла до наступления тепла. По итогу популяция комаров всегда примерно одинаковая.

Однако энтомолог призвал быть внимательными к клещам, для которых такая зима — идеальные условия. Несмотря на то что сильные морозы могут снизить их численность, весной и летом все равно стоит опасаться укусов.