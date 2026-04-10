Апрельский снегопад и гололедица: как Москва и Подмосковье справляются с непогодой

Когда апрель по календарю уверенно вступил в свои права, в Москве и Подмосковье зима решила напомнить о себе, бросив вызов климатическим нормам и планам автомобилистов. Что происходит в столичном регионе сегодня, 10 апреля, когда ждать потепления и какая обстановка на дорогах и в аэропортах — в материале 360.ru.

Почему апрель встретил москвичей метелью Московская область, как и почти вся европейская часть России, оказалась во власти ненастного циклонического вихря, сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец. «В зоне этой барической воронки сконцентрируются густые многослойные поля облачности, осадков в смешанном агрегатном состоянии», — написал он. По словам метеоролога, природа в ступоре: вместо привычного весеннего тепла столбики термометров показывают всего +0,3 градуса в центре столицы, а в поселке Шаховская и вовсе зафиксировали заморозки до -1,4 градуса.

Небосвод оказался полностью закрыт слоисто-кучевыми облаками на высоте 1000-1500 метров. Атмосферное давление держится на уровне 745,6 миллиметра ртутного столба. Местами в регионе уже сформировался снежный покров.

В течение дня холодное влияние тыла циклона сохранится. <…> Его центр станет ближе к Москве, а значит, метеоусловия ожидаются сложными. Евгений Тишковец

Всю пятницу в регионе продержится пасмурная погода, пройдут осадки в смешанном агрегатном состоянии в виде мокрого снега и дождя, а утром ожидается гололедица. «Максимальная температура — +1…+4, что на восемь градусов ниже положенной в апреле климатической нормы, а из-за ветра ощущаться будет как -1…-3», — предупредил Тишковец. Помимо столицы, снежный покров наблюдается в Химках, Воскресенске, Ногинске, Раменском и других городах Московской области.

Желтый уровень опасности Столичное управление Гидрометцентра не стало дожидаться ухудшения ситуации и еще накануне пятницы объявило в Москве и области желтый уровень погодной опасности, сообщил ТАСС. Это средний уровень тревоги на цветовой шкале предупреждений, означающий, что погода действительно представляет потенциальную угрозу. «Местами вероятны налипание мокрого снега на провода и деревья и гололедица на дорогах», — рассказали агентству в ведомстве. Налипание снега может привести к падению веток, поэтому на улицах в эти дни необходимо быть особенно внимательными. Ситуация на дорогах Напряженная обстановка сложилась и для автомобилистов. Накануне вечером пробки в Москве на фоне непогоды достигли семи баллов из 10 возможных, показали данные сервиса «Яндекс Пробки».

Движение оказалось затруднено по центральным улицам города, Садовому кольцу, на некоторых участках ТТК и по ряду бульваров. Заторы также наблюдались на вылетных магистралях, особенно в сторону области. Утром 10 апреля столичный дептранс предупредил, что пятничным вечером город снова ждут пробки. Маршрут необходимо планировать заранее. «Вечером возможны локальные пробки в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях. Напоминаем, что сегодня короткий рабочий день, и разъезд начнется раньше обычного — около 16:00», — отметили в ведомстве. В дептрансе подчеркнули, что на фоне непогоды необходимо проверять уровень омывателя в бачке перед выездом. Также ведомство призвало отказаться от поездок на летней резине: это может быть смертельно опасно. Кикшеринг на паузе Еще одним ярким маркером погодного коллапса стало решение операторов аренды электросамокатов и велосипедов поставить поездки на паузу до улучшения условий, поскольку они сейчас могут быть небезопасными, сообщила пресс-служба дептранса. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, с возвращением теплой погоды сервисы аренды возобновят свою работу. «Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом», — призвали в ведомстве.

Когда в Московскую область вернется тепло Есть и хорошие новости: несмотря на снегопад, обстановка в столичных аэропортах (Домодедово, Шереметьево, Внуково) остается спокойной. Массовых задержек рейсов, связанных с погодными условиями, не зафиксировано. Что касается выходных, синоптики дают осторожный, но оптимистичный прогноз. Циклон хоть и медленно, но все-таки уходит. По словам Тишковца, в субботу, 11 апреля, Москва останется на орбите циклона. Осадки сохранятся, но будут уже преимущественно в виде дождя. Мокрый снег выпадет только в темное время суток местами. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется до +4…+7 градусов. Весна вернется в регион на Пасху — в воскресенье, 12 апреля. В этот день столичный регион окажется в зоне теплого атмосферного фронта. Ожидается облачная погода и, возможно, небольшой дождь, однако столбик термометра поползет вверх. «В сумерках +1…+4, дневная температура повысится до средней нормы климата, и термометры покажут +8…+11 градусов», — заключил Тишковец.