Москвичей предупредили о мокром снеге в пятницу

В пятницу в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и потепление до +7 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 10 апреля ожидается облачная погода с редкими прояснениями днем.

«Ночью местами небольшие осадки. Днем осадки в виде мокрого снега и дождя», — рассказала метеоролог.

Позднякова добавила, что днем в столице потеплеет до +5…+7 градусов, а ночью ожидается -1…+1 градус. В Московской области — в пределах +3…8 градусов тепла.

«В пятницу ожидается плотный северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ниже климатической нормы на 3-4 градуса», — заключила синоптик.

Фенолог Михаил Любов объяснял, что похолодание в центральных регионах России связано с проходящим мимо циклоном, который скоро сойдет на нет.