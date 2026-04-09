В Химках начали лепить апрельских снеговиков

Химки неожиданно примерили зимний облик: метель прошлась по дворам, парковкам и улицам, оставив после себя рыхлый весенний снег. Горожане быстро нашли ему применение и начали лепить снеговиков — пусть и не совсем привычных. Кадры опубликовал телеграм-канал «Типичные Химки» .

Пока одни фотографируют засыпанные машины и газоны, другие решили отнестись к погодному сюрпризу с юмором. Так в Химках появились снеговики, которые, правда, вряд ли дотянут до выставки зимних скульптур.

Из-за сырого снега и оттаявшей земли они получились с апрельским колоритом: не белые, а с сероватыми и коричневыми разводами. Но в этом есть особый шарм. Не каждый весенний день в московском дворе можно встретить снеговика.

Ранее столичное управление МЧС предупредило жителей столицы, что непогода пока не собирается отступать. С вечера 9 апреля до вечера 10 апреля местами ожидаются отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица и усиление ветра.