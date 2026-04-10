В Московском регионе ожидаются мокрый снег и гололедица 10 апреля

Погода в Москве и Подмосковье не наладится еще несколько дней. В пятницу, 10 апреля, возможны снег и гололедица, сообщили столичные метеорологи на сайте ФГБУ «Центральное УГМС».

В Москве ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха составит -1… +1 градусов. Прогнозируется также порывистый ветер скоростью от шести до 15 метров в секунду.

«Московская область: Облачно. Небольшие, местами умеренные осадки (ночью снег, мокрый снег, днем дождь, мокрый снег), ночью местами гололедица», — уточнили метеорологи.

Утром в столице местами может сформироваться снежный покров — до двух-четырех сантиметров, рассказала «Известиям» ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погода в Подмосковье будет примерно такой же, а наладится только к началу следующей недели.

«Мы будем в обширной зоне осадков, которые затронут в том числе и Подмосковье. В области температура вернется к норме 13 апреля», — сообщила Позднякова.

Прогноз ведущего синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина для URA.RU оказался чуть оптимистичнее. Он подтвердил, что 10 апреля погода действительно будет зимней — возможны ветер до 15 метров в секунду и мокрый снег. В столице днем будет максимум +4, в Московской области — до +5 градусов. Однако уже в субботу в Москве потеплеет до +10, а по области — до +11.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о неблагоприятных погодных условиях для автомобилистов и пешеходов 10 апреля. Он рассказал «Ленте.ру», что в ночь на пятницу подморозит, на дорогах будет гололедица (толщина льда до 1,9 миллиметра).

Рекорд по количеству снега 10 апреля в Москве за всю историю метеонаблюдений — 15,1 миллиметра — зафиксировали в 1912 году.